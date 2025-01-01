Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Muş'ta karla mücadele çalışmaları sürüyor

        Muş'ta, karla mücadele ekipleri olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı 8 köy ve 21 mezranın yolunu açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 11:15 Güncelleme: 01.01.2025 - 11:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muş'ta karla mücadele çalışmaları sürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muş'ta, karla mücadele ekipleri olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı 8 köy ve 21 mezranın yolunu açtı.

        Kentte yüksek kesimlerde etkili olan kar ve tipi nedeniyle kapanan yolların açılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

        İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerince yürütülen çalışmalarda yolu kapanan 8 köy ve 21 mezraya ulaşım sağlandı.

        Üçevler grup köy yolunu açan iş makinesi operatörü Mücahit Yıldırım, bazı noktalarda kar kalınlığını 3 metreyi geçtiğini söyledi.

        Yıldırım, "Karla mücadelemiz devam ediyor. İki gün önce etkili olan kar yağışının ardından tipi oluştu. Kapanan yolları açtık. Vatandaşımızın mağdur olmaması için gece gündüz çalışıyoruz." dedi.

        Malazgirt ilçesinde de soğuk hava etkili oluyor.

        Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü ilçede vatandaşlar, araçlarını naylon ve battaniyelerle sararak soğuktan koruyor.

        İlçe sakinlerinden Mazlum Demir, "Sabah aracı çalıştırabilmek için yoğun çaba harcıyoruz. Araçlarımızı battaniyeyle sararak soğuktan korumaya çalışıyoruz. Bu yıl kış çok sert geçiyor." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Polis "Mutlu yıllar" diledi... 295 bin TL ceza kesti!
        Polis "Mutlu yıllar" diledi... 295 bin TL ceza kesti!
        Rus gazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya sevkiyatı durdu
        Rus gazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya sevkiyatı durdu
        "Kimse sanmasın ki Türkiye uyuyor! Hayır biz ayaktayız!"
        "Kimse sanmasın ki Türkiye uyuyor! Hayır biz ayaktayız!"
        Nehirden buz kütleleri aktı! Ağrı'da dondurucu soğuk!
        Nehirden buz kütleleri aktı! Ağrı'da dondurucu soğuk!
        Cimbom, Mikautadze'nin alternatifini buldu!
        Cimbom, Mikautadze'nin alternatifini buldu!
        İstanbul sisler altında!
        İstanbul sisler altında!
        Teknolojide yapay zeka devrimi: 2024 nasıl geçti?
        Teknolojide yapay zeka devrimi: 2024 nasıl geçti?
        Cristiano Ronaldo bilmecesi!
        Cristiano Ronaldo bilmecesi!
        2025'te hangi modeller gelecek?
        2025'te hangi modeller gelecek?
        Suriye'de coşkulu yılbaşı
        Suriye'de coşkulu yılbaşı
        Vergide işçinin dediği olmadı
        Vergide işçinin dediği olmadı
        Yeni yıla yeni sevgilisiyle girdi
        Yeni yıla yeni sevgilisiyle girdi
        2025'in bebekleri dünyaya gözlerini açtı
        2025'in bebekleri dünyaya gözlerini açtı
        Evlilik teklifinde bulundu
        Evlilik teklifinde bulundu
        Detayları görmekte ne kadar iyisiniz?
        Detayları görmekte ne kadar iyisiniz?
        Doğalgaz ve elektrik hizmetlerinde yeni ücretler açıklandı
        Doğalgaz ve elektrik hizmetlerinde yeni ücretler açıklandı
        İlişkilerin yüzde 40'ı artık nerede başlıyor?
        İlişkilerin yüzde 40'ı artık nerede başlıyor?
        Aç karnına bu 4 şeyi yapmayın!
        Aç karnına bu 4 şeyi yapmayın!
        "Beklediklerim 1985 ile aynı"
        "Beklediklerim 1985 ile aynı"
        2025 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları
        2025 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları

        Benzer Haberler

        Malazgirt Kaymakamı Bayram, görev başındaki personelin yeni yılını kutladı
        Malazgirt Kaymakamı Bayram, görev başındaki personelin yeni yılını kutladı
        Muş'ta şeker pancarı alımında "rekor"a ulaşıldı
        Muş'ta şeker pancarı alımında "rekor"a ulaşıldı
        Van, Muş, Bitlis ve Hakkari valileri, yılbaşı gecesi görev yapan personeli...
        Van, Muş, Bitlis ve Hakkari valileri, yılbaşı gecesi görev yapan personeli...
        Muş Valisi Çakır'ın yeni yıl mesajı
        Muş Valisi Çakır'ın yeni yıl mesajı
        Bulanık Kaymakamı Koşansu, öğrencilerle bir araya geldi
        Bulanık Kaymakamı Koşansu, öğrencilerle bir araya geldi
        Muş'ta yüksek kesimdeki köyler karla kaplandı
        Muş'ta yüksek kesimdeki köyler karla kaplandı