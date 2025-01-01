Muş'ta karla mücadele çalışmaları sürüyor

İlçe sakinlerinden Mazlum Demir, "Sabah aracı çalıştırabilmek için yoğun çaba harcıyoruz. Araçlarımızı battaniyeyle sararak soğuktan korumaya çalışıyoruz. Bu yıl kış çok sert geçiyor." diye konuştu.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü ilçede vatandaşlar, araçlarını naylon ve battaniyelerle sararak soğuktan koruyor.

Malazgirt ilçesinde de soğuk hava etkili oluyor.

Yıldırım, "Karla mücadelemiz devam ediyor. İki gün önce etkili olan kar yağışının ardından tipi oluştu. Kapanan yolları açtık. Vatandaşımızın mağdur olmaması için gece gündüz çalışıyoruz." dedi.

Kentte yüksek kesimlerde etkili olan kar ve tipi nedeniyle kapanan yolların açılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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