Bulanık Kaymakamı Koşansu, süt üreticileriyle bir araya geldi

Muş'un Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, süt üreticilerini ziyaret etti.

Kaymakam Koşansu, Esenlik, Arakonak ve Adıvar köyleriyle Yoncalı beldesini ziyaret etti.

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nca (DAKA) yürütülen Süt Soğuk Zincir Projesi'nden yararlanan süt üreticileriyle bir araya gelen Koşansu, çiftçilerin projeye sahip çıkmasını istedi.

İlçenin tarım ve hayvancılıktaki önemine değinen Koşansu, şunları kaydetti:

"DAKA'nın desteğiyle yürüttüğümüz projemizi elbirliğiyle fonksiyonel bir hale getireceğiz. 7 köyümüz ve beldelerimizde 28 ton kapasiteli süt toplama ünitelerimiz mevcut. Çiftçilerimizin sorunlarını gidermek ve onlara destek olmak için buradayız. İlçenin kendine has bir markasını oluşturmayı planlıyoruz. Herkesin bu projeyi sahiplenmesi gerekiyor. Tarımsal potansiyeli katma değere dönüştürmek ve farklı tarımsal projeleri istişare etmek amacıyla çiftçilerimizle bir araya gelmeye devam ediyoruz."

DAKA İl Koordinatörü Fuat Özkan ise, "İlçemizde tarım ve hayvancılıkta nitelikli projeler geliştirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çiftçilerimizin ürettikleri ürünlerin değer fiyatına piyasaya sunulmasını hedefliyoruz. Projenin başarılı ve sürdürülebilir olması için 4 yıldır çalışmalarımız devam etmekte." dedi.