Muş'ta kaçak kazı yapan 7 şüpheli yakalandı

Ahırda, 9 metre 30 santimetre yüksekliğinde, 2 metre 70 santimetre genişliğinde tünel ve tünelin dip kısmında 2 metre 90 santimetre genişliğinde bir alanın kazıldığı tespit edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 20 Ocak'ta Dere Mahallesi'nde bir kişinin tarihi eser bulmak amacıyla ahırında izinsiz kazı yaptığını belirledi.

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