Muş'ta kaçak kazı yapan 7 şüpheli yakalandı
Muş'ta sit alanında kaçak kazı yapan 7 şüpheli gözaltına alındı.
Muş'ta sit alanında kaçak kazı yapan 7 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 20 Ocak'ta Dere Mahallesi'nde bir kişinin tarihi eser bulmak amacıyla ahırında izinsiz kazı yaptığını belirledi.
Bunun üzerine operasyon düzenleyen ekipler, ahırda kaçak kazı yapan 7 şüpheliyi yakaladı.
Ahırda, 9 metre 30 santimetre yüksekliğinde, 2 metre 70 santimetre genişliğinde tünel ve tünelin dip kısmında 2 metre 90 santimetre genişliğinde bir alanın kazıldığı tespit edildi.
Kazı alanındaki hilti, 2 el dedektörü, matkap, taş motoru, 2 gaz maskesi, 2 define arama çubuğu, 2 kazma, balyoz ve küreğe el konuldu.
Gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
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