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        Muş'ta kaçak kazı yapan 7 şüpheli yakalandı

        Muş'ta sit alanında kaçak kazı yapan 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2025 - 19:54 Güncelleme: 21.01.2025 - 20:01
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        Muş'ta kaçak kazı yapan 7 şüpheli yakalandı
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        Muş'ta sit alanında kaçak kazı yapan 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 20 Ocak'ta Dere Mahallesi'nde bir kişinin tarihi eser bulmak amacıyla ahırında izinsiz kazı yaptığını belirledi.

        Bunun üzerine operasyon düzenleyen ekipler, ahırda kaçak kazı yapan 7 şüpheliyi yakaladı.

        Ahırda, 9 metre 30 santimetre yüksekliğinde, 2 metre 70 santimetre genişliğinde tünel ve tünelin dip kısmında 2 metre 90 santimetre genişliğinde bir alanın kazıldığı tespit edildi.

        Kazı alanındaki hilti, 2 el dedektörü, matkap, taş motoru, 2 gaz maskesi, 2 define arama çubuğu, 2 kazma, balyoz ve küreğe el konuldu.

        Gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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