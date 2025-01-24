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        Bulanık'ta "Kaz Yetiştiriciliği Projesi" tanıtıldı

        Muş'un Bulanık ilçesinde "Kaz Yetiştiriciliği Projesi" tanıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 17:36 Güncelleme: 24.01.2025 - 17:39
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        Bulanık'ta "Kaz Yetiştiriciliği Projesi" tanıtıldı
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        Muş'un Bulanık ilçesinde "Kaz Yetiştiriciliği Projesi" tanıtıldı.

        Kaymakamlıkta düzenlenen toplantıda konuşan Kaymakam Ömer Övünç Koşansu, projeyle üreticileri farklı üretim alanlarına yönlendirmek istediklerini söyledi.

        Koşansu, "Projeyle vatandaşımızın verimli, sağlıklı kazlar üretmesini ve ekonomik olarak güçlenmelerini sağlamak amacındayız. Kaz yetiştiriciliğinin ilçe genelinde yaygınlaştırılmasını istiyoruz. Kaz eti üretiminde bir marka haline gelmeyi hedefliyoruz. Vatandaşlarımız sadece kendi ihtiyaçları kadar üretim yapıyordu. İnşallah bundan sonra kaz üretiminden gelir elde edilecek." dedi.

        Bulanık İlçesi Süt Soğuk Zinciri Projesi'nin de ele alındığı programa, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Harun Korkmaz, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı İl Koordinatörü Fuat Özkan, bazı kurum amirleri ve üreticiler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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