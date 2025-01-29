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        Muşlu aileler, DEM Parti önündeki "evlat nöbeti"ni sürdürdü

        Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerine devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 12:09 Güncelleme: 29.01.2025 - 12:11
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        Muşlu aileler, DEM Parti önündeki "evlat nöbeti"ni sürdürdü
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        Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerine devam etti.

        Çocuklarına kavuşma ümidiyle her hafta çarşamba günü yaptıkları eylemlerini sürdüren aileler, DEM Parti ve terör örgütü PKK'ya tepki gösterdi.

        Eylemde evlatlarının fotoğraflarını taşıyan anne ve babalar, "Anneler direniyor", "Evlat nöbetindeyiz" ve "Artık yeter yakamızdan düşün" yazılı pankartlar açtı.

        Baba Alaattin Koçhan, gazetecilere, oğlu Ersin için eyleme katıldığını söyledi.

        Oğluna teslim olması için çağrıda bulunan Koçhan, "Oğlum gel artık dayanamıyorum. Sana ihtiyacım var. Oğlum bu soğukta dağlarda, taşların dibinde yatmayı hak etmiyor. Oğlum sesimi duyuyorsan çık gel. Bizim de tahammülümüz ve gücümüz kalmadı. Seni çok özledik." dedi.

        Şahinaz Özcan ise oğlu Atilla'nın 8 yıl önce dağa kaçırıldığını belirterek, "Oğlumdan şimdiye kadar hiç haber alamadım. Terör örgütü PKK çocuklarımızı getirsin, bize versin. Oğlum, gel devlete teslim ol." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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