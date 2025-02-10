Bulanık'ta belediye ekiplerinin karla mücadele çalışmaları sürüyor

Köylerin yolunu ve belde sokaklarını kardan temizlediklerini belirten Gündoğdu, vatandaşların mağdur olmaması için çalışmalara devam ettiklerini kaydetti.

Belde Belediye Başkanı Ayetullah Gündoğdu, son günlerdeki kar yağışı sonrası köy ve mahallelere ulaşımdaki olumsuzlukları gidermek için tedbir aldıklarını söyledi.

Ekipler, tipi nedeniyle zaman zaman kapanan yolu açık tutmak için çaba sarf ediyor.

Muş'un Bulanık ilçesine bağlı Uzgörür Belediyesi ekipleri, beldede tipi nedeneyle kapanan yolları açık tutmak için çalışmalarına devam ediyor.

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