Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Bulanık'ta belediye ekiplerinin karla mücadele çalışmaları sürüyor

        Muş'un Bulanık ilçesine bağlı Uzgörür Belediyesi ekipleri, beldede tipi nedeneyle kapanan yolları açık tutmak için çalışmalarına devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 14:35 Güncelleme: 10.02.2025 - 14:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bulanık'ta belediye ekiplerinin karla mücadele çalışmaları sürüyor
        ABONE OL

        Muş'un Bulanık ilçesine bağlı Uzgörür Belediyesi ekipleri, beldede tipi nedeneyle kapanan yolları açık tutmak için çalışmalarına devam ediyor.

        Belediyeye bağlı karla mücadele ekipleri, tipi nedeniyle kapanan Bilican Dağı eteklerindeki Alagez Mahallesi ile Günyurdu köyü arasındaki yolda çalışma başlattı.

        Ekipler, tipi nedeniyle zaman zaman kapanan yolu açık tutmak için çaba sarf ediyor.

        Belde Belediye Başkanı Ayetullah Gündoğdu, son günlerdeki kar yağışı sonrası köy ve mahallelere ulaşımdaki olumsuzlukları gidermek için tedbir aldıklarını söyledi.

        Köylerin yolunu ve belde sokaklarını kardan temizlediklerini belirten Gündoğdu, vatandaşların mağdur olmaması için çalışmalara devam ettiklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CHP kurultayına soruşturma! Kılıçdaroğlu ve Hamzaçebi ifadeye çağrıldı
        CHP kurultayına soruşturma! Kılıçdaroğlu ve Hamzaçebi ifadeye çağrıldı
        Ankara'da vahşet! Bir kadın 2 çocuğunu öldürdü! 3. çocuğun durumu ağır!
        Ankara'da vahşet! Bir kadın 2 çocuğunu öldürdü! 3. çocuğun durumu ağır!
        Elon Musk AP ve NYT'yi hedef aldı
        Elon Musk AP ve NYT'yi hedef aldı
        "Kışın en sert dönemine giriyor olabiliriz!"
        "Kışın en sert dönemine giriyor olabiliriz!"
        81 ile genelge! Tekrar sokağa bırakılan köpek başına 71 bin lira ceza
        81 ile genelge! Tekrar sokağa bırakılan köpek başına 71 bin lira ceza
        Eski hakemler Mertens'in penaltısını değerlendirdi!
        Eski hakemler Mertens'in penaltısını değerlendirdi!
        13 milyar liralık hasılat kayıt dışı
        13 milyar liralık hasılat kayıt dışı
        "Türk futbolu paramparça"
        "Türk futbolu paramparça"
        5 çocuk babası ve fabrikada işçiydi! Sokakta öldürdüler!
        5 çocuk babası ve fabrikada işçiydi! Sokakta öldürdüler!
        Aşkını ilan etti
        Aşkını ilan etti
        Mansur Yavaş'tan ön seçim kararı!
        Mansur Yavaş'tan ön seçim kararı!
        Frankowski İstanbul'a geliyor!
        Frankowski İstanbul'a geliyor!
        "Trump İsraillileri Alaska'ya yerleştirsin" teklifi
        "Trump İsraillileri Alaska'ya yerleştirsin" teklifi
        Gözünü dört aç ve bir daha bak!
        Gözünü dört aç ve bir daha bak!
        "Wanda, en büyük hatam"
        "Wanda, en büyük hatam"
        17 yaşındaki Yasemin inşaatta öldürülmüştü! Karar açıklandı!
        17 yaşındaki Yasemin inşaatta öldürülmüştü! Karar açıklandı!
        A. Demirspor'dan Galatasaray maçı için açıklama!
        A. Demirspor'dan Galatasaray maçı için açıklama!
        VW'nin İspanyol kuzeninden AB'ye rest
        VW'nin İspanyol kuzeninden AB'ye rest
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Malezya'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Malezya'da
        "Yapay zeka uzmanlığı Türkiye'deki konumumuzu güçlendirecek"
        "Yapay zeka uzmanlığı Türkiye'deki konumumuzu güçlendirecek"

        Benzer Haberler

        Muş'ta fotoğrafçılık kursiyerleri, tarihi mekanları ve donan şelaleleri gör...
        Muş'ta fotoğrafçılık kursiyerleri, tarihi mekanları ve donan şelaleleri gör...
        Muşlu kadınlar, aşçılık ve pastacılık kursuyla meslek sahibi oluyor
        Muşlu kadınlar, aşçılık ve pastacılık kursuyla meslek sahibi oluyor
        Malazgirt Avcılar ve Atıcılar Derneği Başkanlığına Fatih Yağcı seçildi
        Malazgirt Avcılar ve Atıcılar Derneği Başkanlığına Fatih Yağcı seçildi
        Van, Muş ve Hakkari'de 55 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
        Van, Muş ve Hakkari'de 55 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
        Muş'ta firari 4 hükümlü yakalandı
        Muş'ta firari 4 hükümlü yakalandı
        Muş Ovası'nın kanatlı misafirleri kışın da göç etmedi
        Muş Ovası'nın kanatlı misafirleri kışın da göç etmedi