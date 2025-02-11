Muş'ta cinayetten 79 yıl 2 ay hüküm giyen kişi yakalandı
Muş'un Malazgirt ilçesinde "kasten öldürme" suçundan 79 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.
Muş'un Malazgirt ilçesinde "kasten öldürme" suçundan 79 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, suç ve suçlularla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, "kasten öldürme" suçundan 79 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.
Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
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