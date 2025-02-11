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        Muş'ta cinayetten 79 yıl 2 ay hüküm giyen kişi yakalandı

        Muş'un Malazgirt ilçesinde "kasten öldürme" suçundan 79 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 10:04 Güncelleme: 11.02.2025 - 10:04
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        Muş'ta cinayetten 79 yıl 2 ay hüküm giyen kişi yakalandı
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        Muş'un Malazgirt ilçesinde "kasten öldürme" suçundan 79 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, suç ve suçlularla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, "kasten öldürme" suçundan 79 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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