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        Muş'ta hakkında arama kararı bulunan 199 kişi yakalandı

        Muş'ta jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalarda 199 kişi yakalandı, tütün, silah ve uyuşturucu ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2025 - 22:38 Güncelleme: 16.02.2025 - 22:47
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        Muş'ta hakkında arama kararı bulunan 199 kişi yakalandı
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        Muş'ta jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalarda 199 kişi yakalandı, tütün, silah ve uyuşturucu ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 10-16 Şubat'ta sabit yol kontrol noktalarında ve yaşanan olaylarda 29 bin 246 kişi ve 11 bin 968 aracın sorgulaması yapıldı.

        Hakkında arama kararı bulunan 199 kişiyi yakalayan ekipler, 246 araca 688 bin 941 lira para cezası uyguladı.

        Bu çalışmalar sırasında 1305 paket bandrolsüz tütün, 779 bandrolsüz puro, 3 ruhsatlı tabanca, 2 ruhsatlı yivsiz av tüfeği, ruhsatsız 2 tek kırma yivsiz av tüfeği, 3 av tüfeği şarjörü, 30 av tüfeği fişeği, 2 tabanca şarjörü, 19 tabanca fişeği ve 16 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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