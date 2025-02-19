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        Muş'ta yolcu otobüsünde 1 kilo 370 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Muş'ta şehirler arası yolcu otobüsünde 1 kilo 370 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 21:33 Güncelleme: 19.02.2025 - 21:33
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        Muş'ta yolcu otobüsünde 1 kilo 370 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
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        Muş'ta şehirler arası yolcu otobüsünde 1 kilo 370 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda, dün uygulama noktasında durdurulan şehirler arası yolcu otobüsünde yapılan aramada 1 kilo 370 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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