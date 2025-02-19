Muş'ta yolcu otobüsünde 1 kilo 370 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Bu kapsamda, dün uygulama noktasında durdurulan şehirler arası yolcu otobüsünde yapılan aramada 1 kilo 370 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

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