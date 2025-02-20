Muş'ta köy yolunda çalışma yapan iş makinesinin üzerine çığ düştü

Ekiplerin, köy ve mezra yollarının açılmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarını açmak için çalışma başlattı.

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