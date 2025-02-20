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        Muş'ta köy yolunda çalışma yapan iş makinesinin üzerine çığ düştü

        Muş'ta karla mücadele çalışmaları sırasında iş makinesinin üzerine çığ düştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 19:54 Güncelleme: 20.02.2025 - 20:12
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        Muş'ta köy yolunda çalışma yapan iş makinesinin üzerine çığ düştü
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        Muş'ta karla mücadele çalışmaları sırasında iş makinesinin üzerine çığ düştü.

        İl Özel İdaresi ekipleri, kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarını açmak için çalışma başlattı.

        Yerkaya köyü yolunda yürütülen çalışma sırasında iş makinesinin üzerine çığ düştü.

        İş makinesinin operatörü, mesai arkadaşları tarafından araçtan çıkarıldı.

        Ekiplerin, köy ve mezra yollarının açılmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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