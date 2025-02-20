Muş'ta köy yolunda çalışma yapan iş makinesinin üzerine çığ düştü
Muş'ta karla mücadele çalışmaları sırasında iş makinesinin üzerine çığ düştü.
Muş'ta karla mücadele çalışmaları sırasında iş makinesinin üzerine çığ düştü.
İl Özel İdaresi ekipleri, kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarını açmak için çalışma başlattı.
Yerkaya köyü yolunda yürütülen çalışma sırasında iş makinesinin üzerine çığ düştü.
İş makinesinin operatörü, mesai arkadaşları tarafından araçtan çıkarıldı.
Ekiplerin, köy ve mezra yollarının açılmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.
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