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        Muş Valisi Çakır'dan ramazan mesajı

        Muş Valisi Avni Çakır, ramazan dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 21:07 Güncelleme: 28.02.2025 - 21:11
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        Muş Valisi Çakır'dan ramazan mesajı
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        Muş Valisi Avni Çakır, ramazan dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Vali Çakır, mesajında, ramazanın tüm İslam alemi için hayırlı olmasını diledi.

        11 ayın sultanı ramazana ulaşmanın heyecanı ve mutluluğunu yaşadıklarını belirten Çakır, mesajında şunları kaydetti:

        "Bu mübarek zaman dilimi hepimiz için ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında yer almak, dayanışma ve paylaşma gibi ulvi duyguları en güzel şekilde yaşatmak, bir ve beraberliğimizi güçlendirmek adına çok önemli bir fırsat olacak. Güzelliklerle dolu olan bu rahmet ve mağfiret ayında kalplerimizden sevgi, sofralarımızdan bereket, evlerimizde huzur ve saadetin eksik olmamasını, dostluk, barış ve kardeşlik duygularının hakim olduğu nice güzel günlere kavuşmayı, tuttuğumuz oruçların ve yaptığımız ibadetlerin kabul olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum. İyiliklerin, güzelliklerin paylaşılarak çoğaltılması, yaşatılması ile ülkemizde ve ilimizde ramazanın sağlık, huzur ve güven içerisinde geçmesini temenni ediyorum. Tüm İslam alemine ve Muşlu hemşehrilerime hayırlı ramazanlar diliyorum."

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