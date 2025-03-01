Muş Valisi Çakır, güvenlik güçleriyle iftar yaptı

Muş Valisi Avni Çakır, Akpınar Jandarma Karakol Komutanlığı'nda görev yapan askerlerle iftar yaptı.

Vali Çakır, beraberindeki Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel ve İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman ile 35 kilometre uzaklıktaki Akpınar Jandarma Karakol Komutanlığı'na geldi.

Güvenlik güçlerini selamlayan Çakır, karakol yemekhanesinde güvenlik güçleriyle iftar yaptı.

Çakır, jandarma, emniyet ve vatandaşların desteğiyle bölgede huzur ve asayişin tesis edildiğini söyledi.

Muş'un huzur kenti olduğunu belirten Çakır, şunları kaydetti:

"Bölgemizin, batıdaki en güzel noktadan hiçbir farkı yok. Bunu sizler de hissediyorsunuz. İnşallah bundan sonra çok daha güzel olacak. Asayiş anlamında çok huzurluyuz. Bu konuda hep beraber büyük bir uyum içerisinde çalışıyoruz. Disiplinden hiçbir zaman taviz vermeyelim. Çünkü disiplin sizlerin işinizi kolaylaştırır ve başarıya götürür. Türk ordusunun en büyük özelliği, disiplinli bir ordu olmasıdır. Bu anlamda en ufak bir şikayet duymuyoruz. Son derece memnunuz."

Oruçla beraber şartların zorlaştığını anlatan Çakır, "Mübarek ramazan ayındayız. Oruçla beraber görev şartlarınız biraz daha zorlaşıyor ama sizler zaten bu zor şartlara fazlasıyla alışıksınız. Ramazan ayınızı tebrik ediyorum. Allah tuttuğumuz oruçları kabul etsin, birliğimizi, beraberliğimizi güçlü kılsın." dedi.