Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Muş Valisi Çakır, güvenlik güçleriyle iftar yaptı

        Muş Valisi Avni Çakır, Akpınar Jandarma Karakol Komutanlığı'nda görev yapan askerlerle iftar yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 19:54 Güncelleme: 01.03.2025 - 20:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muş Valisi Çakır, güvenlik güçleriyle iftar yaptı
        ABONE OL

        Muş Valisi Avni Çakır, Akpınar Jandarma Karakol Komutanlığı'nda görev yapan askerlerle iftar yaptı.

        Vali Çakır, beraberindeki Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel ve İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman ile 35 kilometre uzaklıktaki Akpınar Jandarma Karakol Komutanlığı'na geldi.

        Güvenlik güçlerini selamlayan Çakır, karakol yemekhanesinde güvenlik güçleriyle iftar yaptı.

        Çakır, jandarma, emniyet ve vatandaşların desteğiyle bölgede huzur ve asayişin tesis edildiğini söyledi.

        Muş'un huzur kenti olduğunu belirten Çakır, şunları kaydetti:

        "Bölgemizin, batıdaki en güzel noktadan hiçbir farkı yok. Bunu sizler de hissediyorsunuz. İnşallah bundan sonra çok daha güzel olacak. Asayiş anlamında çok huzurluyuz. Bu konuda hep beraber büyük bir uyum içerisinde çalışıyoruz. Disiplinden hiçbir zaman taviz vermeyelim. Çünkü disiplin sizlerin işinizi kolaylaştırır ve başarıya götürür. Türk ordusunun en büyük özelliği, disiplinli bir ordu olmasıdır. Bu anlamda en ufak bir şikayet duymuyoruz. Son derece memnunuz."

        Oruçla beraber şartların zorlaştığını anlatan Çakır, "Mübarek ramazan ayındayız. Oruçla beraber görev şartlarınız biraz daha zorlaşıyor ama sizler zaten bu zor şartlara fazlasıyla alışıksınız. Ramazan ayınızı tebrik ediyorum. Allah tuttuğumuz oruçları kabul etsin, birliğimizi, beraberliğimizi güçlü kılsın." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Marmaris'te 3 yıl sonra doğa canlandı
        Marmaris'te 3 yıl sonra doğa canlandı
        Zorlu yöneticisi Cem Köksal'a soruşturma
        Zorlu yöneticisi Cem Köksal'a soruşturma
        İnanç Kıraç için vasi raporu
        İnanç Kıraç için vasi raporu
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Bakan Fidan Londra'ya gidiyor
        Bakan Fidan Londra'ya gidiyor
        İsrail Batı Şeria'da 11 evi yıktı
        İsrail Batı Şeria'da 11 evi yıktı
        Futbol kuralları değişiyor!
        Futbol kuralları değişiyor!
        2'nci gün... 4 yaşındaki Nazlı'dan acı haber
        2'nci gün... 4 yaşındaki Nazlı'dan acı haber
        "Dünyanın En İyi Turizm Köyü"nde yıkım kararı
        "Dünyanın En İyi Turizm Köyü"nde yıkım kararı
        Karı koca son kez sahur yaptı! Yürekleri yaktı!
        Karı koca son kez sahur yaptı! Yürekleri yaktı!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Tünelde dans etmişti! Hakim karşısına çıktı!
        Tünelde dans etmişti! Hakim karşısına çıktı!
        Dur durak bilmiyor
        Dur durak bilmiyor
        "Suç duyurusunda bulunacağız!"
        "Suç duyurusunda bulunacağız!"
        Reddedilen zorba, kadının yüzüne kezzap attı! İki gözde de görme kaybı var!
        Reddedilen zorba, kadının yüzüne kezzap attı! İki gözde de görme kaybı var!
        Terör örgütü PKK: Çağrıyı kabul ediyoruz
        Terör örgütü PKK: Çağrıyı kabul ediyoruz
        Düelloya tutuştular
        Düelloya tutuştular
        Polise cinsel saldırıdan 10 yıl 6 ay hapis! Genç kadın beraat etti!
        Polise cinsel saldırıdan 10 yıl 6 ay hapis! Genç kadın beraat etti!
        "Sadece 1 yılda borç yüzde 75 artmış!"
        "Sadece 1 yılda borç yüzde 75 artmış!"
        Trump ile Zelenskiy arasındaki tartışmanın gelişimi
        Trump ile Zelenskiy arasındaki tartışmanın gelişimi

        Benzer Haberler

        Muş ve Hakkari'de ilk teravih namazı kılındı
        Muş ve Hakkari'de ilk teravih namazı kılındı
        Muş Valisi Çakır'dan ramazan mesajı
        Muş Valisi Çakır'dan ramazan mesajı
        Muş'ta hayırseverlerin yardımıyla yapılan cami ibadete açıldı
        Muş'ta hayırseverlerin yardımıyla yapılan cami ibadete açıldı
        Bulanık'ta Neşet Ertaş için anma etkinliği düzenlendi
        Bulanık'ta Neşet Ertaş için anma etkinliği düzenlendi
        Köyde erzakı tükenen aile, 112'den yardım istedi
        Köyde erzakı tükenen aile, 112'den yardım istedi
        Yolu kapanan mezrada erzak ve yem sıkıntısı olan ailenin yardımına ekipler...
        Yolu kapanan mezrada erzak ve yem sıkıntısı olan ailenin yardımına ekipler...