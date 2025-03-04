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        Van ve Muş'ta 20 yerleşim yeri yolu ulaşıma kapandı

        Van ve Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 20 yerleşim biriminin yolu kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 10:51 Güncelleme: 04.03.2025 - 10:51
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        Van ve Muş'ta 20 yerleşim yeri yolu ulaşıma kapandı
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        Van ve Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 20 yerleşim biriminin yolu kapandı.

        Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle Başkale ve Bahçesaray ilçelerinde 7 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Bahçesaray ilçesine bağlı Özbeyli Mahallesi yoluna düşen çığların temizlenmesi için çalışma başlatıldı.

        Kar kalınlığının yer yer 4 metreyi bulduğu bölgede güçlükle ilerleyen ekipler, olumsuz hava koşularına rağmen mahalle yolunu açtı.

        - Muş

        Muş'un yüksek kesimlerinde kar ve tipiden dolayı ulaşımda aksaklıklar meydana geldi.

        İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, dün akşam kentte kar yağışının etkili olduğunu belirtti.

        Kardan dolayı 13 köy yolunun kapandığını belirten Yentür, "Ekiplerimiz yol genişletme çalışmalarını yürütüyordu. Kapanan yollarda da çalışma başlattık. Vatandaşların mağdur olmaması için yolları en kısa sürede açacağız." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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