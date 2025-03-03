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        Muş'ta asayiş uygulamalarında yakalanan 75 kişiden 6'sı tutuklandı

        Muş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince asayiş uygulamalarında yakalanan 75 kişiden 6'sı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 14:59 Güncelleme: 03.03.2025 - 15:01
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        Muş'ta asayiş uygulamalarında yakalanan 75 kişiden 6'sı tutuklandı
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        Muş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince asayiş uygulamalarında yakalanan 75 kişiden 6'sı tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, 24 Şubat-2 Mart'ta kent genelinde sabit yol kontrol noktalarında ve kent genelinde yürütülen çalışmalarda 26 bin 250 kişi ve 10 bin 380 aracın sorgulaması yapıldı.

        Söz konusu çalışmalarda 206 araca 552 bin 663 lira cezai işlem uygulayan ekipler 75 kişiyi de gözaltına aldı.

        İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı.

        Yapılan aramalarda kalaşnikof piyade tüfeği, bu silaha ait 2 şarjör ve 88 fişek, ruhsatsız 3 tabanca, 3 tabanca şarjörü, 82 tabanca fişeği, 6 ruhsatsız av tüfeği, 69 av tüfeği kartuşu, gümrük kaçağı 120 cep telefonu, 8 akıllı saat, 4 elektronik sigara, 2 kablosuz kulaklık, 8 dizüstü bilgisayar, 4 masaüstü bilgisayar, 4 güvenlik kamera kayıt cihazı ve 4 IMEI klonlama aparatı ele geçirildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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