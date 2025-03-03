Muş'ta soğuk hava etkisini sürdürüyor

Muş'ta soğuk hava nedeniyle ağaçlar kırağıyla kaplandı, Alparslan-2 Barajı'nın yüzeyinin bir bölümü buz tuttu.

Kentte geçen hafta yağan karın ardından başlayan soğuk hava, etkisini sürdürüyor.

Sıcaklığın kırsal bölgelerde sıfırın altında 24 dereceye kadar düştüğü kentte, binaların çatılarında buz sarkıtları oluştu, akarsuların yüzeyi buzla kaplandı.

Soğuk havanın etkisiyle Murat Nehri kıyısındaki ağaçlarda kırağı oluştu, Alparslan-2 Barajı'nın yüzeyinin bir bölümü buzla kaplandı.

Bazı vatandaşlar da araçlarını soğuk havadan korumak için naylonla kapladı.

Akpınar köyü Muhtarı Halil Koç, AA muhabirine, bu yıl bölgede soğuk havanın etkili olduğunu söyledi.

Kar yağışının ardından dondurucu soğukların başladığını ifade eden Koç, şöyle konuştu:

"Gece sıfırın altında 24 dereceyi gördüğümüz oluyor. Ağaçlarda kırağı oluştu. Gece dışarı çıkamıyoruz. Yakacak tüketimi de arttı. Bazı vatandaşlarımız yakacaklarının tamamını tükettiklerini söylüyorlar. Çocuklar okula giderken zorlanıyorlar. Alparslan-2 Barajı'nın bir kısmının donduğunu gördük. Bu duruma ilk defa şahit olduk. Soğuk hava nedeniyle umarız meyve ağaçlarımız kurumaz. Bu tehlikeyle karşı karşıyayız."

Üniversite öğrencilerinden Elif Gövercin ise "Varto'da okuyorum. Bir hafta önce kar yağdı ve ardından soğuk hava etkili oldu. Dondurucu soğuk nedeniyle bazen servisi beklerken zorlanıyoruz. Ağaçlar ve dereler buz tutmuş." dedi.