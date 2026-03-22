Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri Haberleri

        Muş'ta eşini bıçakla öldüren kadın gözaltına alındı

        Muş'un Hasköy ilçesinde bir kadın, tartıştığı eşini bıçakla öldürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2026 - 15:51 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düzkışla beldesinde oturan Y.B. (38) ile eşi S.B. (45) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine Y.B, eşini göğsünden bıçakladı.


        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan S.B, ambulansla kaldırıldığı Muş Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


        Şüpheli Y.B. gözaltına alındı.

        Çiftin 5 çocuğu olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
