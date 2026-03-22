Muş'ta eşini bıçakla öldüren kadın gözaltına alındı
Muş'un Hasköy ilçesinde bir kadın, tartıştığı eşini bıçakla öldürdü.
Düzkışla beldesinde oturan Y.B. (38) ile eşi S.B. (45) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Y.B, eşini göğsünden bıçakladı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan S.B, ambulansla kaldırıldığı Muş Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Şüpheli Y.B. gözaltına alındı.
Çiftin 5 çocuğu olduğu öğrenildi.
