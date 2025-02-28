Muş ve Hakkari'de ilk teravih namazı kılındı

Daha sonra namaz kılan vatandaşlar, ramazanın İslam alemine ve dünyaya esenlik getirmesi için dua etti.

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