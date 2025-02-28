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        Muş ve Hakkari'de ilk teravih namazı kılındı

        Muş ve Hakkari'deki camilerde ilk teravih namazı eda edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 21:38 Güncelleme: 28.02.2025 - 21:38
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        Muş ve Hakkari'de ilk teravih namazı kılındı
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        Muş ve Hakkari'deki camilerde ilk teravih namazı eda edildi.

        Muş'ta vatandaşlar, teravih namazı için bugün ibadete açılan İmam-ı Şafii Camisi'ne geldi.

        Namazı kıldıran İl Müftüsü İbrahim Halil Demir, ramazana ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

        Demir, ay boyunca çocuk, genç, kadın ve yaşlılara yönelik programların olacağını belirtti.

        - Hakkari

        Hakkari kent merkezindeki Ulu Cami'ye gelen vatandaşlar, ilk teravih için saf tuttu.

        Daha sonra namaz kılan vatandaşlar, ramazanın İslam alemine ve dünyaya esenlik getirmesi için dua etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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