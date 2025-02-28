Muş ve Hakkari'de ilk teravih namazı kılındı
Muş ve Hakkari'deki camilerde ilk teravih namazı eda edildi.
Muş ve Hakkari'deki camilerde ilk teravih namazı eda edildi.
Muş'ta vatandaşlar, teravih namazı için bugün ibadete açılan İmam-ı Şafii Camisi'ne geldi.
Namazı kıldıran İl Müftüsü İbrahim Halil Demir, ramazana ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.
Demir, ay boyunca çocuk, genç, kadın ve yaşlılara yönelik programların olacağını belirtti.
- Hakkari
Hakkari kent merkezindeki Ulu Cami'ye gelen vatandaşlar, ilk teravih için saf tuttu.
Daha sonra namaz kılan vatandaşlar, ramazanın İslam alemine ve dünyaya esenlik getirmesi için dua etti.
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