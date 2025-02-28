Köyde erzakı tükenen aile, 112'den yardım istedi

MUŞ’ta, kışın nüfusunun neredeyse tamamının kent merkezine göç ettiği Yamaç köyünde kalan 4 kişilik Işık ailesi, erzakları tükenince 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi. İl Özel İdaresi ekipleri, iş makineleriyle yolu açıp köyün kent merkeziyle ulaşımını sağladı.

Kış şartları ağır geçtiği için yazın 50 olan nüfusunun tamamına yakını kent merkezine göç eden 1585 rakımdaki Yamaç köyünde, 4 kişilik Işık ailesinin erzakları tükendi. Kışın büyük bölümünü 1 metreyi aşan kar altında geçiren aile, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Ailenin talebiyle, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği, kent merkezine 35 kilometre uzaklıktaki köyün karla kaplı yolunu iş makineleriyle açtı. İl Özel İdaresi personeli Mustafa Özcan, "Köyde yaşayan vatandaşlarımızın ve hayvanlarının yemleri, erzakları bitmiş. Biz yolu açtıktan sonra inşallah şehir merkezinden sıkıntısız şekilde ihtiyaçlarını giderebilecekler" dedi.

'RAMAZAN ÖNCESİ ZOR DURUMDAYDIK'

Köyde sadece kendilerinin kaldığını söyleyen Menduh Işık, "Ramazan ayı geldi ve erzakımız az kaldı. 112 üzerinden durumumuzu bildirdik. Ağabeylerimiz sağ olsun gelip yollarımızı açtı. Hafta sonu erzakımızı getireceğiz inşallah. Kış mevsimi nedeniyle köyde sadece 4 kişi yaşıyoruz. Amcam, kuzenim, teyzem ve ben kalıyoruz" diye konuştu.

Aile, ihtiyaçlarını temin etmek için şehir merkezine yola çıktı.