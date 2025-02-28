Yolu kapanan mezrada erzak ve yem sıkıntısı olan ailenin yardımına ekipler yetişti

Muş'ta yolu kapanan mezrada erzak ve hayvanları için yem sıkıntısı yaşayan ailenin yardımına İl Özel İdaresi ekipleri yetişti.

Kentte etkili olan kar ve tipi nedeniyle merkeze bağlı Yamaç köyünün Zovank bölgesindeki mezranın yolu kapandı.

Geçen haftadan bu yana kapalı olan mezrada yalnız kalan Işık ailesi, erzak ve küçükbaş hayvanlar için yem sıkıntısı yaşayınca İl Özel İdaresi ekiplerinden yardım istedi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, yaklaşık 5 saatlik çalışma sonucu yolu açtı. Aile üyeleri de yakınlarına yolun açıldığını haber vererek erzak getirmeleri talebinde bulundu.

Ekip şefi Mustafa Özcan, gazetecilere, merkeze yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki Yamaç köyüne bağlı mezranın yolunun yoğun kar ve tipi nedeniyle kapandığını söyledi.

Yolun açılması için çalışma başlattıklarını belirten Özcan, "Kent genelinde karla mücadele çalışmalarımız devam ediyor. Yamaç köyüne bağlı mezramızda da muhtarımız ve ailemiz bize ulaşarak yaşadıkları sıkıntıyı dile getirdiler. Biz de uzun uğraşlar sonucu yolu açarak mezraya ulaşımı sağladık." diye konuştu.

Kapanan köy yollarında çalışma yürüttüklerini dile getiren iş makinesi operatörü Mehmet Akkuş ise "Yoğun fırtına ve kardan dolayı köy yolları kapandı. Fırtına dolaysıyla açtığımız yollar tekrar kapanıyor. Ekip olarak sürekli yolları açık tutmaya çalışıyoruz." dedi.

Mezrada yaşayan Memduh Işık ise köyde hayvancılık yaparak geçimlerini sağladıklarını belirtti.

Geçen hafta etkili olan kar nedeniyle yollarının kapandığını ifade eden Işık, şunları kaydetti:

"Sonbaharda kışlık erzağımızı temin ediyoruz. kış boyunca mezrada hayvanlarımızın bakımını yapıyoruz. Yolun kapandığı zamanlarda sıkıntı yaşıyoruz. Yolumuz kapandığı için erzağımız ve hayvanların yemi bitmek üzereydi. İl Özel İdaresine haber verdik ve yolumuzu açtılar. Kent merkezindeki yakınlarınıza haber verdik. Kısa sürede erzak getirecekler. Hayvanlarımızın yemini de biriktirdiğimiz yerden taşıyacağız."