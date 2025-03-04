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        Bulanık'ta öğrencilere obezite hakkında seminer verildi

        Bulanık İlçe Sağlık Müdürlüğünce, "4 Mart Dünya Obezite Günü" dolayısıyla öğrencilere seminer verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 18:54 Güncelleme: 04.03.2025 - 19:06
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        Bulanık'ta öğrencilere obezite hakkında seminer verildi
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        Bulanık İlçe Sağlık Müdürlüğünce, "4 Mart Dünya Obezite Günü" dolayısıyla öğrencilere seminer verildi.

        Göllüova ve Mescitli Ortaokulu'na gideh İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli diyetisyen Oğuzhan Ceylan, obezite ve şişmanlığın insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri hakkında öğrencileri bilgilendirdi.

        Sağlıklı beslenme alışkanlığının kazanılması, düzenli fiziksel aktivitenin teşvik edilmesi ve obezite ile mücadelede farkındalık oluşturulması gerektiğini belirten Ceylan, şöyle konuştu:

        "Dünya Sağlık Örgütü obeziteyi, vücutta sağlığı bozacak ölçüde anormal veya aşırı yağ birikmesi olarak tanımlanmaktadır. Vücut ağırlığının boy uzunluğunun karesine bölünmesi ile hesaplanan beden kütle indeksinin 25'in üzerinde olması fazla kiloluluk, 30'un üzerinde olması ise obezite olarak tanımlanır. Bel çevresi ölçümünün kadınlarda 80, erkeklerde 94 santimetreden fazla olması riskli, kadınlarda 88, erkeklerde 102 santimetreden fazla olması ise obezite olarak değerlendirilmektedir. Obezite başlı başına bir hastalık olmanın yanı sıra fazla kilolu veya obez olmak hipertansiyon, tip 2 diyabet, hiperlipidemi, inme, bazı kanser türleri, kalp damar, kas eklem ve solunum sistemi hastalıkları gibi pek çok hastalık için riski artırır."

        Seminer, öğrencilere broşür dağıtılmasıyla son buldu.

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        Galeri

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