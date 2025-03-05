Kaymakam Bayram, jandarma personeli ile iftar yaptı

Güvenlik güçlerinin özveriyle görev yaptığını dile getiren Bayram, "Sizlerin emeği ve gayreti sayesinde vatandaşımız kendini güvende hissediyor. Görevinizde başarılar diliyor, ramazan ayınızı tebrik ediyorum." diye konuştu.

İlçe Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen programda konuşan Bayram, huzur ve güvenliği sağlamak adına gece gündüz demeden görev yapan jandarma ekiplerine teşekkür etti.

​​​​​​​Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, ilçede görev yapan jandarma personeli ile iftarda bir araya geldi.

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