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        Kaymakam Bayram, jandarma personeli ile iftar yaptı

        ​​​​​​​Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, ilçede görev yapan jandarma personeli ile iftarda bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 10:58 Güncelleme: 05.03.2025 - 11:10
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        Kaymakam Bayram, jandarma personeli ile iftar yaptı
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        ​​​​​​​Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, ilçede görev yapan jandarma personeli ile iftarda bir araya geldi.

        İlçe Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen programda konuşan Bayram, huzur ve güvenliği sağlamak adına gece gündüz demeden görev yapan jandarma ekiplerine teşekkür etti.

        Güvenlik güçlerinin özveriyle görev yaptığını dile getiren Bayram, "Sizlerin emeği ve gayreti sayesinde vatandaşımız kendini güvende hissediyor. Görevinizde başarılar diliyor, ramazan ayınızı tebrik ediyorum." diye konuştu.

        Programa İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Süleyman Sercan Candan da katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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