Muş Valisi Çakır, şehit aileleri ve gazilerle iftar yaptı

Muş Valisi Avni Çakır, şehit aileleri ve gazilerle iftarda bir araya geldi.

Öğretmenevinde düzenlenen iftar programı, İl Müftüsü İbrahim Halil Demir'in Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programda konuşan Vali Çakır, her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanında olduklarını söyledi.

Şehit yakınları ve gazilere büyük hayranlık ve saygı duyduğunu belirten Çakır, "Tüm kurum, kuruluşlarımız, devletimizin tüm çalışanları ve her türlü imkanlarımızla sizlerin yanındayız. Bize düşen görev, onların emanet ettiği vatanı cumhuriyetin ikinci yüzyılında dünya devletleri içerisine getirebilmek. Dünya büyük bir cendereden geçiyor. Dört bir yanımızda dengesizlikler, savaşlar ve krizler hakim. Allah'a şükür ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti, dimdik ayakta olarak her daim mazlumun yanında." dedi.

Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Çakır, şunları kaydetti:

"Uğruna binlerce şehit, gazi verdiğimiz bu terör belasının sonuna iyice yaklaşmıştık. İnşallah yaşanan son gelişmelerden sonra bu beladan hep beraber kurtulacağız. Ayağımızdaki bu prangaları attıktan sonra bizi kimse durduramayacak. 1071'de Anadolu'yu, Türk'ü, Kürt'ü, Çerkez'i, Arap'ı ile hep beraber bu millete vatan yaptık. Yine Çanakkale'de bu topraklara sahip olmanın, birlik olmanın gereğini fazlasıyla yaptık. Allah'a şükür vatanımızın birliğini, beraberliğini şehitlerle beraber sağladık. Dolayısıyla et ve tırnak gibiyiz."

Programa, Vali Çakır'ın eşi Bahar Çakır, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, Emniyet Müdürü Serkan Karaman ve kurum amirleri katıldı.