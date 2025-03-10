Muşlu kız voleybolcular Türkiye finallerinde birincilik hedefliyor

Muş Spor Lisesi Kız Voleybol Takımı, 28 Mart'ta yapılacak Türkiye finallerinde birinci olabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Muşlu kız voleybolcular, Türkiye Okul Sporları Federasyonu tarafından 23-24 Şubat'ta organize edilen müsabakalarda rakiplerini yenerek finale yükseldi.

İstanbul'da 28 Mart'ta düzenlenecek Türkiye finallerine katılacak voleybol takımı, okulun spor salonunda antrenman yapıyor.

Takımın antrenörlüğünü yapan Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Mansur Ekinci, gazetecilere, takım olarak Türkiye'de derece elde etmek için çaba sarf ettiklerini söyledi.

İl birinciliği yarışlarını geçtikten sonra Erzincan'da yapılan bölge şampiyonasında da birinci olduklarını dile getiren Ekinci, şunları kaydetti:

"Daha sonra yarı final müsabakaları için Elazığ'a gittik. Orada gerçekleştirilen müsabakalarda da 6 büyükşehir takımını geçerek Türkiye finaline gitmeye hak kazandık. Kendileri küçük, kalpleri kocaman olan kızlarımla Türkiye finalinde ilimizi, bölgemizi, okulumuzu en iyi şekilde temsil ederek herkesi gururlandıracağız. Yaz, kış demeden bazen günde çift antrenman yaptık. Oluşturduğumuz takım ilimizin köylerinden, ilçelerinden gelen çocuklardan oluşuyor."

Takımdaki öğrencilerden bazılarına transfer teklifi geldiğini anlatan Ekinci, "Muş Spor Lisesi olarak sadece ilimizin sporcularıyla devam ediyoruz. Başarımızın sırrı çok çalışmak. Ayrıca bu başarıya ulaşmamızda okul müdürümüz ve idaremizle birlikte, öğretmenlerimizin katkıları çok büyük." diye konuştu.

Takım Kaptanı Eda Elif Aydın da finale kalmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, "Şu anda ilk 8 takımın içindeyiz ve Türkiye Şampiyonasına hazırlanıyoruz. Şampiyon olmak için antrenörümüzle çok çalıştık, çok emek verdik. Hedefimiz tüm takımları eleyerek Türkiye şampiyonu olarak ilimizi temsil etmektir." dedi.

Oyunculardan 11. Sınıf Öğrencisi Fatmanur Keskin ise finale kalmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, finaller için sıkı çalıştıklarını ifade etti.