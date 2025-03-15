Muş'ta 23 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Asayiş, Huzur ve Güvenlik Uygulaması yaptı.

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