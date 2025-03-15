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        Muş'ta 23 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Muş'ta, 23 yıl 2 ay 25 gün hapis cezası bulunan hükümlü polis ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 20:19 Güncelleme: 15.03.2025 - 20:19
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        Muş'ta 23 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Muş'ta, 23 yıl 2 ay 25 gün hapis cezası bulunan hükümlü polis ekiplerince yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Asayiş, Huzur ve Güvenlik Uygulaması yaptı.

        Kahvehanede kimlik sorgusu yapılırken kaçan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

        Şüphelinin üzerinde 1,12 gram sentetik uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

        23 yıl 2 ay 25 gün hapis cezası olduğu belirlenen hükümlü, cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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