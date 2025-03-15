Muş'ta 23 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Muş'ta, 23 yıl 2 ay 25 gün hapis cezası bulunan hükümlü polis ekiplerince yakalandı.
Muş'ta, 23 yıl 2 ay 25 gün hapis cezası bulunan hükümlü polis ekiplerince yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Asayiş, Huzur ve Güvenlik Uygulaması yaptı.
Kahvehanede kimlik sorgusu yapılırken kaçan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.
Şüphelinin üzerinde 1,12 gram sentetik uyuşturucu ve silah ele geçirildi.
23 yıl 2 ay 25 gün hapis cezası olduğu belirlenen hükümlü, cezaevine teslim edildi.
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