Muşlu besici devletin sağladığı desteklerle hayal ettiği tesisi kurdu

İBRAHİM YALDIZ - Muş'ta yaşayan 59 yaşındaki Hamdusena Karakaya, aldığı devlet destekleriyle kurduğu çiftlikteki 130 büyükbaş hayvandan günde bir ton süt elde ederek fabrikalara satıyor.

Merkeze 15 kilometre uzaklıktaki Harman köyünde yaşayan Karakaya, 2012'de Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının (DAKA) desteğiyle çiftlik kurdu.

İşlerinin iyi gitmesiyle çiftliğini büyütmeye karar veren Karakaya, 2020'de hazırladığı projeyle Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumuna (TKDK) başvurdu.

Aldığı destekle 2 bin 200 metrekare alana sahip iki ahır, yem deposu, süt sağım ünitesi, revir ve silaj çukurlarından oluşan modern bir tesis kuran Karakaya, büyükbaş hayvan sayısını da 130'a yükseltti.

Ekipman yardımlarından da faydalanarak tesisini hayal ettiği seviyeye getiren Karakaya, hayvanlardan elde ettiği günlük bir ton sütü fabrikalara satıyor.

- "GES projesine de müracaatta bulunacağız"

Karakaya, AA muhabirine, 2012'de kurduğu çiftliği devletin sağladığı desteklerle büyüterek hayal ettiği noktaya ulaştırdığını söyledi.

Başarılı bir şekilde üretime devam ettiklerini belirten Karakaya, "Allah'a hamdolsun durumumuz çok iyi. Kısa sürede güneş enerjisi santrali için de proje hazırlayarak müracaatta bulunacağız. İşimizin patronuyuz. Bu işi arkadaşlara tavsiye ediyorum. Güzel bir iş. Modern şartlarda hayvancılık yapıyoruz. Devlet desteği olmasa böyle bir tesisi kurma imkanımız yoktu. 5 kişi istihdam ediyoruz. Hayvancılığın gelişmesine destek oluyoruz. Gönül ister ki daha fazlasını yapalım. Bize bu imkanları sunan DAKA'ya, TKDK'ye ve tüm yetkililere teşekkür ederim." diye konuştu.

- "Verdiğimiz desteklerle ülkedeki üretim ve istihdam artıyor"

TKDK İl Koordinatörü Bünyamin Süne de koordinatörlük olarak IPARD-2 programının üçüncü çağrısı kapsamında Karakaya'ya destek verdiklerini belirtti.

Projenin yatırım tutarının 3 milyon 85 bin lira olduğunu ifade eden Süne, şunları kaydetti:

"İşletmemizin bizden aldığı hibe tutarı 1 milyon 844 bin 79 liradır. 2 bin 200 metrekare alana kurulu işletmemiz modern bir tesis. Bu tesis sayesinde işletmemiz günlük ortalama bir ton süt elde ediyor. Bunu sağlıklı ve hijyenik bir şekilde fabrikalara ulaştırıyoruz. Verdiğimiz destek sayesinde ülkedeki üretim ve istihdam artıyor. Bu destekler sayesinde de Türkiye'nin yeni yüzyılına önemli katkılar sunuyoruz. Burada Avrupa Birliği standartlarında modern bir süt tesisi var. Bu da bizi sevindiriyor. Böyle yatırımlarımız devam edecek."