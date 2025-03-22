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        Muş'ta şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü, 1 kişi yaralandı

        Muş'ta şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 13:07 Güncelleme: 22.03.2025 - 13:16
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        Muş'ta şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü, 1 kişi yaralandı
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        Muş'ta şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

        Murat Köprüsü yakınlarında 41 yaşındaki Fuat Yonat idaresindeki 16 ANC 146 plakalı otomobil şarampole devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybetti, kardeşi Mazlum Yonat ise yaralandı.

        Yaralı, ambulansla Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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