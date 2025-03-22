Muş'ta şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü, 1 kişi yaralandı
Muş'ta şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
Muş'ta şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
Murat Köprüsü yakınlarında 41 yaşındaki Fuat Yonat idaresindeki 16 ANC 146 plakalı otomobil şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybetti, kardeşi Mazlum Yonat ise yaralandı.
Yaralı, ambulansla Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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