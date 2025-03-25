Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Muş'taki Türk Kızılay Aşevi'nde ihtiyaç sahipleri için iftariyelik hazırlanıyor

        Muş'ta Türk Kızılay Aşevi'nde hazırlanan yemekler, iftar öncesinde ihtiyaç sahiplerinin evlerine bırakılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 12:58 Güncelleme: 25.03.2025 - 13:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muş'taki Türk Kızılay Aşevi'nde ihtiyaç sahipleri için iftariyelik hazırlanıyor
        ABONE OL

        Muş'ta Türk Kızılay Aşevi'nde hazırlanan yemekler, iftar öncesinde ihtiyaç sahiplerinin evlerine bırakılıyor.

        Türk Kızılay Muş Şubesince, ramazanda "Kalbimiz bir, soframız bir" şiarıyla başlatılan kampanya kapsamında aşevinde günlük 3 bin kişilik 3 çeşit yemek hazırlanıyor.

        Gıda mühendislerince kontrol edildikten sonra sefer taslarına konulan yemekler, iftar öncesi gönüllüler tarafından belirlenen adreslere teslim ediliyor.

        Türk Kızılay Şube Başkan Yardımcısı Maşallah Kotan, bağışçılardan gelen gıda ve nakdi yardımları, ramazan boyunca ihtiyaç sahiplerine dağıttıklarını söyledi.

        Yemek yardımlarının devam ettiğini belirten Kotan, "Bugüne kadar 2,5 milyon lira nakdi ve 2 bin ramazan kolisini vatandaşlarımıza ulaştırdık. Yardımlarımız yıl boyunca devam edecek. Daha fazla ihtiyaç sahibi vatandaşa katkı sağlamak için bağışçılarımızın desteklerini bekliyoruz. Bizi ayakta tutan bağışçılarımızdır." dedi.

        Kızılay Bağış Yönetim Uzmanı Gökhan Geyik ise "Hijyenik koşullarda, gıda mühendisi kontrolünde hazırlanan 3 çeşit yemek, sefer taslarına konularak gönüllüler tarafından 3 bin ihtiyaç sahibine ulaştırılıyor. Arkadaşlarımız gönüllülük esasına göre görev yapıyor. Yemekleri vatandaşlarımıza ulaştırırken onların yüzlerindeki tebessümü gördüğümüzde mutlu oluyoruz." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        BDDK: Bankalara hisse geri alımında sermaye esnekliği tanındı
        BDDK: Bankalara hisse geri alımında sermaye esnekliği tanındı
        CHP'li Beyoğlu Belediye Başkanı ifadeye çağrıldı
        CHP'li Beyoğlu Belediye Başkanı ifadeye çağrıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret eden 41 zanlı yakalandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret eden 41 zanlı yakalandı
        AK Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaretlere sert tepki
        AK Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaretlere sert tepki
        Bakan Şimşek ve TCMB Başkanı Karahan yabancı yatırımcılarla görüşecek
        Bakan Şimşek ve TCMB Başkanı Karahan yabancı yatırımcılarla görüşecek
        G.Saray'dan Osimhen için çılgın teklif!
        G.Saray'dan Osimhen için çılgın teklif!
        Özgecan Aslan’ın katilini öldürmüşlerdi! Cinayeti anlattılar
        Özgecan Aslan’ın katilini öldürmüşlerdi! Cinayeti anlattılar
        Sakarya Meydan Muharebesi alanında yeni siperler bulundu
        Sakarya Meydan Muharebesi alanında yeni siperler bulundu
        ABD Savunma Bakanı savaş planını reddetti
        ABD Savunma Bakanı savaş planını reddetti
        Szoboszlai'yi çimlerde susturdu!
        Szoboszlai'yi çimlerde susturdu!
        Hayat görüşü, cenazesine yansıdı
        Hayat görüşü, cenazesine yansıdı
        Oğuz Aydın fırtınası!
        Oğuz Aydın fırtınası!
        Güler Sabancı 21 yıl sonra görevi devrediyor
        Güler Sabancı 21 yıl sonra görevi devrediyor
        Önce tek kurşunla infaz! Sonra başsağlığı!
        Önce tek kurşunla infaz! Sonra başsağlığı!
        Oğlunu öldüren kardeşini vurdu
        Oğlunu öldüren kardeşini vurdu
        Lüks giyimle kamuflaj! Rezidansa dadandılar!
        Lüks giyimle kamuflaj! Rezidansa dadandılar!
        Gökyüzünde sıra dışı görüntü: Sebebi belli oldu
        Gökyüzünde sıra dışı görüntü: Sebebi belli oldu
        Icardi değişti
        Icardi değişti
        "Real Madrid'de başarılı olacağıma eminim"
        "Real Madrid'de başarılı olacağıma eminim"
        Avrupa'daki en iyi 5 bahar tatili
        Avrupa'daki en iyi 5 bahar tatili

        Benzer Haberler

        Muş Valisi Çakır, sporcularla iftar yaptı
        Muş Valisi Çakır, sporcularla iftar yaptı
        Muş'ta buzağıların ücretsiz küpelenmesi çalışmalarına başlandı
        Muş'ta buzağıların ücretsiz küpelenmesi çalışmalarına başlandı
        Muş'ta doğaseverler karla kaplı Kurtik Dağı'na tırmandı
        Muş'ta doğaseverler karla kaplı Kurtik Dağı'na tırmandı
        Muş'ta "mavi yelekliler" köylere giderek hastaların bakımını yapıyor
        Muş'ta "mavi yelekliler" köylere giderek hastaların bakımını yapıyor
        AK Parti Muş Milletvekili Şimşek, STK'lerle iftarda buluştu
        AK Parti Muş Milletvekili Şimşek, STK'lerle iftarda buluştu
        Muş'ta iftara yetişemeyenlere su ve hurma ikramı
        Muş'ta iftara yetişemeyenlere su ve hurma ikramı