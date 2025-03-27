Muş'ta VEDAŞ çalışanları iftarda bir araya geldi

Muş'ta Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) Muş İl Müdürlüğü çalışanları iftar programında bir araya geldi.

Kentteki bir restoranda düzenlenen programa VEDAŞ, Türkerler VEPSAŞ ve LİNA Şirket yöneticileri, grup müdürleri, Muş, Bitlis, Van İl Müdürlüğü yöneticileri, TES-İŞ Sendika temsilcileri ve çalışanlar katıldı.

VEDAŞ Muş İl Müdürü Suat Coşar, VEDAŞ ailesinin düzenlediği geleneksel personel iftar programı için bir araya geldiklerini belirtti.

Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan ramazan ayını idrak etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Coşar, şunları kaydetti:

"Bu yıl beşinci iftar programımızı düzenledik. Van Gölü Elektrik Dağıtım AŞ olarak zor bir coğrafyada oldukça kritik bir görevi ifa ediyoruz. Şehrimizin her tarafında 7 gün 24 saat esasına göre çalışmaktayız. Her ne kadar aynı aile içinde farklı görevler yapsak da nihai hedefimiz kaliteli ve kesintisiz enerji arzının sağlanmasıdır."