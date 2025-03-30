Muş Valisi Avni Çakır, güvenlik güçlerinin bayramını kutladı:

Muş Valisi Avni Çakır, Ramazan Bayramı dolayısıyla kentte görev yapan güvenlik güçlerini ziyaret etti.

AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek ile makamında tebrikleri kabul eden Çakır, daha sonra Hürriyet Polis Merkezi Amirliği'nde polislerle bir araya geldi.

Muş Garnizon Komutanlığı ve Muş Jandarma Komutanlığını da ziyaret ederek askerlerin bayramını kutlayan Çakır, ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne geçti.

Uygulama noktasında görevli polislerin de bayramını kutlayan Çakır, şunları kaydetti:

"Muş genelinde polis bölgesinde yaklaşık 600, jandarma bölgesinde yaklaşık 900 olmak üzere toplam 1500 personelle vatandaşlarımızın bayramı huzur ve güven içinde geçirmeleri için gereken her türlü tedbiri aldık. Şu ana kadar bayramımız sorunsuz ve iyi bir şekilde geçiyor. İnşallah bayram sonuna kadar böyle olur. Bayramdan sonra da herkes sevdiklerine kazasız belasız ulaşır. Vatandaşlarımızdan ricamız sevdiklerimize sağlıkla, huzurla kavuşmak için trafik kurallarına, görevli personellerimizin ikazlarına riayet edin. Bayramımız yasa dönüşmesin, ağız tadıyla bir bayram geçirelim. Tüm hemşerilerimizin ve mesai arkadaşlarımızın bayramını bir kez daha tebrik ediyorum."