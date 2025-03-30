Şanlıurfa'da şehit olan polis memuru Acar, memleketi Muş'ta son yolculuğuna uğurlandı

Şanlıurfa'da firari bir hükümlünün yakalanması sırasında fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan 33 yaşındaki polis memuru Mesut Acar'ın cenazesi, memleketi Muş'ta toprağa verildi.

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