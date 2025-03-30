Şanlıurfa'da şehit olan polis memuru Acar, memleketi Muş'ta son yolculuğuna uğurlandı
Şanlıurfa'da firari bir hükümlünün yakalanması sırasında fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan 33 yaşındaki polis memuru Mesut Acar'ın cenazesi, memleketi Muş'ta toprağa verildi.
Şanlıurfa'da firari bir hükümlünün yakalanması sırasında fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan 33 yaşındaki polis memuru Mesut Acar'ın cenazesi, memleketi Muş'ta toprağa verildi.
Şehit polis memuru Acar'ın naaşı, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü'ndeki törenin ardından Muş'un Hasköy ilçesine getirildi.
Hasköy Merkez Ulu Camii'nde düzenlenen törende, şehidin eşi Ecem Acar ve yakınları göz yaşlarına hakim olamadı.
Acar'ın naaşı, Muş Müftüsü Halil İbrahim Demir'in cenaze namazını kaldırması ve dua etmesinin ardından ilçeye bağlı Elmabulak köyündeki kabristanda toprağa verildi.
Saygı atışının ardından Muş Valisi Avni Çakır, şehidin eşine Türk bayrağı takdim etti.
Vali Çakır ve AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, aileye başsağlığı diledi.
Törene, Garnizon Komutanı Albay Ali Osman Sağlam, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman, Hasköy Kaymakamı İsmail Güney, AK Parti İl Başkanı Melik Emre ve vatandaşlar katıldı.
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