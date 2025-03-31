Bulanık'ta bayramlaşma programı düzenlendi

Muş'un Bulanık ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

AK Parti İlçe Başkanlığında gerçekleştirilen programda AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, partililerle bayramlaştı.

Şimşek, yaptığı konuşmada, ilçe halkına hizmet etmek için daha fazla çalışacaklarını söyledi.

Kamu yatımlarının devam edeceğini belirten Şimşek, şunları kaydetti:

"25 yıldır güzel hizmetlerde bulunduk. Eskiden köylere gittiğimizde herkes stabilize yol isterdi. Şimdi bütün köy yollarımıza sıcak asfalt yapacağız. Murat Nehri'nin ıslahını yapacağız. Bulanık-Malazgirt kara yolunu yapacağız. Bulanık-Malazgirt Ovası'nı sulamaya açacağız. Eğitimde güzel hizmetlerde bulunacağız. İlçe merkezinde kent meydanı yapacağız. Bulanık'ın kalkınması için el ele vereceğiz."

AK Parti İl Başkanı Melik Emre de "Bulanık benim için çok farklı. Tahir Korkmaz başkanımız yeni seçildi. Çok güzel hizmetlerde bulunacak. Bulanık-Malazgirt kara yoluna 15 gün sonra ilk kazmayı vuracağız." dedi.