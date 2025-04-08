Muş'ta satranç grup birinciliği müsabakası başladı
Muş'ta Türkiye Satranç Federasyonu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen okul sporları satranç grup birinciliği, 11 ilden 200 sporcunun katılımıyla başladı.
Muş'ta Türkiye Satranç Federasyonu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen okul sporları satranç grup birinciliği, 11 ilden 200 sporcunun katılımıyla başladı.
Spor salonunda yıldızlar, küçükler ve gençler kategorilerinde düzenlenen müsabakaya, Ağrı, Iğdır, Kars, Erzurum, Bingöl, Tunceli, Bayburt, Ardahan, Rize, Artvin ve Muş'tan 200 sporcu katıldı.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, müsabaka öncesi yaptığı konuşmada, müsabakaların 11 Nisan'a kadar süreceğini söyledi.
Önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptıklarını belirten Taşdemir, şunları kaydetti:
"Sultan Alparslan'ın iz bıraktığı Malazgirt Zaferi ile tarihe yön veren Muş, bu anlamlı organizasyonla satrancın strateji, zeka ve centilmenliğe dayalı ruhunu bir kez daha yaşatıyor. Organizasyona 11 ilden 38 takım, 200 sporcu, 20 antrenör, 16 hakem ve çok sayıda idareci katılım sağladı. Kategorilerinde dereceye giren sporcular bir üst tura yükselerek Türkiye finallerinde mücadele etme hakkı kazanacak."
Muş'un, Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle son yıllarda önemli spor yatırımlarına kavuştuğunu ifade eden Taşdemir, "Gençlik merkezlerinden yüzme havuzlarına, spor salonlarından semt sahalarına kadar güçlü bir altyapı oluşturuldu. Bu sayede Muş, artık sadece spor yapan değil, aynı zamanda spor organizasyonlarına ev sahipliği yapan bir şehir haline geldi." ifadelerini kullandı.
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