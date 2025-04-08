Muş'ta polisler, satranç turnuvasına katılanları bilgilendirdi
Muş Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 180. yıl dönümü kapsamında satranç turnuvasına katılanları bilgilendirdi.
Muş Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 180. yıl dönümü kapsamında satranç turnuvasına katılanları bilgilendirdi.
Muş Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri (BÖF) Büro Amirliği ekipleri, Türkiye Satranç Federasyonu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Yeni Spor Salonu'nda düzenlenen okul sporları satranç grup birinciliği yarışmasında stant açtı.
Polis ekipleri, stantta farklı illerden gelenleri güvenlik önlemleri hakkında bilgilendirerek hediyeler dağıttı.
Satranç hakemlerinden Özlem Elife Taşkın ise Muş'a geldiklerinde sıcak ve samimi bir ortam olarak gördüğünü belirterek, "En çok hoşuma giden şey Muş Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin dağıttı hediyeler değil, insanlara gösterdiği samimi ilgi oldu. Kalem için değil, o güler yüzlü yaklaşımı için masaya akın ettiler. Muş Emniyet Müdürlüğü ekiplerine, çocuklara hediyeler dağıttıkları için çok teşekkür ederim." diye konuştu.
Satranç turnuvasının başhakem yardımcısı Yüksel Bilgin de "Güvenlik güçleri her zaman yanımızda oldu. Bugün de burada stant açarak yarışmacıları bilgilendirdiler. Desteklerinden dolayı polislerimize teşekkür ederim." dedi.
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