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        Muş'ta karda araçlarıyla mahsur kalan 60 kişiyi ekipler kurtardı

        Muş'un Hasköy ilçesinde, kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 10 araçtaki 60 kişi, karla mücadele ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 23:19 Güncelleme: 12.04.2025 - 23:25
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        Muş'ta karda araçlarıyla mahsur kalan 60 kişiyi ekipler kurtardı
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        Muş'un Hasköy ilçesinde, kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 10 araçtaki 60 kişi, karla mücadele ekiplerince kurtarıldı.

        Muş merkez ve ilçelerinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, aralıklarla etkisini sürdürüyor.

        Hasköy-Mutki kara yolunun Kaymakam Çeşmesi yakınlarında kar ve tipi nedeniyle 10 araçtaki 60 kişi mahsur kaldı.

        İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Karayolları 113. Şube Şefliği ekipleri, yaklaşık 4 saat süren çalışmayla yolu ulaşıma açarak, mahsur kalan araçları bulundukları yerden çıkardı.

        İş makinesi operatörü İdris Karakan, birçok noktada kar yağışının devam ettiğini söyledi.

        Hasköy-Mutki kara yolunda ulaşımda aksamaların yaşandığını belirten Karakan, "İhbar üzerine bölgeye geldik. Mahsur kalan araçlar vardı. 4 saatlik çalışma sonucunda araçlara geçit verdik." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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