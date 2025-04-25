Muş Devlet Hastanesi'nde Koroner Anjiyografi Ünitesi açıldı

Muş Devlet Hastanesi'nde Koroner Anjiyografi Ünitesi hizmete başladı.

Hastane Başhekimi Dr. İlker Uluçay, gazetecilere, hastanede hem girişimsel anjiyo hizmetleri hem de diğer anjiyo işlemlerinin artık rahatlıkla gerçekleştirilebileceğini söyledi.

Hastanede iki Koroner Anjiyografi Ünitesiyle hizmet vereceklerini belirten Uluçay, şunları kaydetti:

"Bu sayede hizmet kalitesi artacak. Beş aylık süreçte yaptığımız çalışmalar sonucunda İl Sağlık Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığımızın desteğiyle ikinci anjiyo ünitemizi hizmete aldık. Halkımıza kaliteli ve hızlı hizmet için çalışmalarımız devam ediyor. Muş halkının diğer illere gitmemesi, ilde bütün sorunlarımızı giderebilmek için ünitemizin açılışını yaptık."

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Fatih Enes Durmaz ise "Ortalama 4, 5 kalp krizi vakası alıyoruz. Yoğun bir ünitede çalışmaktayız. Hastanın beklemek gibi bir durumu olmuyor. Ünitelerimizi etkin bir şekilde kullanmaktayız. Nöbetçi hekim kalp krizi vakasını alırken diğer hekim arkadaşlar planlı olduğu vakayı alabilmekte. Bu anlamda Muş için güzel bir uygulama." diye konuştu.