Bulanık'ta "TÜBİTAK Bilim Fuarı" sergisi açıldı
Muş'un Bulanık ilçesinde TÜBİTAK Bilim Fuarı sergisi düzenlendi.
Muş'un Bulanık ilçesinde TÜBİTAK Bilim Fuarı sergisi düzenlendi.
Bulanık Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen sergide öğrenciler hazırladığı projeleri tanıttı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel ve beraberindekiler, stantları gezerek öğrencilerin projelerini inceledi, bilgi aldı.
Programı Milli Eğitim Şube Müdürleri Kenan Orak ve Metin Aral, okul idarecileri ve öğrenciler katıldı.
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