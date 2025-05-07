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        Bulanık'ta "TÜBİTAK Bilim Fuarı" sergisi açıldı

        Muş'un Bulanık ilçesinde TÜBİTAK Bilim Fuarı sergisi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 19:19 Güncelleme: 07.05.2025 - 19:22
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        Bulanık'ta "TÜBİTAK Bilim Fuarı" sergisi açıldı
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        Muş'un Bulanık ilçesinde TÜBİTAK Bilim Fuarı sergisi düzenlendi.

        Bulanık Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen sergide öğrenciler hazırladığı projeleri tanıttı.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel ve beraberindekiler, stantları gezerek öğrencilerin projelerini inceledi, bilgi aldı.

        Programı Milli Eğitim Şube Müdürleri Kenan Orak ve Metin Aral, okul idarecileri ve öğrenciler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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