Malazgirt'te üniversite öğrencileri, özel öğrencilere yönelik tiyatro oyunu sahneledi

Etkinliğe katılan velilerden Necmettin Ulaş ise çocukların tarif edilemez bir mutluluk yaşadığını dile getirdi.

Muş Alparslan Üniversitesi Malazgirt Meslek Yüksekokulu Öğrenci Başkanı Ömer Balkan, bu etkinlikle farkındalık yaratmak istediklerini dile getirerek, organizasyonda emeği geçen Kaymakam Göksu Bayram'a ve tüm destekçilere teşekkür etti.

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