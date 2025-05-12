Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Malazgirt'te üniversite öğrencileri, özel öğrencilere yönelik tiyatro oyunu sahneledi

        Muş Alparslan Üniversitesi Malazgirt Meslek Yüksekokulu öğrencileri, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla ilçedeki özel eğitim öğrencilerine yönelik etkinlik düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 15:33 Güncelleme: 12.05.2025 - 15:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malazgirt'te üniversite öğrencileri, özel öğrencilere yönelik tiyatro oyunu sahneledi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muş Alparslan Üniversitesi Malazgirt Meslek Yüksekokulu öğrencileri, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla ilçedeki özel eğitim öğrencilerine yönelik etkinlik düzenledi.

        Kültür Merkezi'nin konferans salonunda düzenlenen etkinlikte yüksekokul öğrencileri, tiyatro gösterisi sundu, özel öğrencileri sahneye çıkararak etkinliğe katılmalarını sağladı.

        İş insanı Metin Haymana'nın destekleriyle ikramlarda bulunulan öğrencilere, oyuncaklar dağıtıldı.

        Muş Alparslan Üniversitesi Malazgirt Meslek Yüksekokulu Öğrenci Başkanı Ömer Balkan, bu etkinlikle farkındalık yaratmak istediklerini dile getirerek, organizasyonda emeği geçen Kaymakam Göksu Bayram'a ve tüm destekçilere teşekkür etti.

        Etkinliğe katılan velilerden Necmettin Ulaş ise çocukların tarif edilemez bir mutluluk yaşadığını dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bahçeli: Nihayet tomurcuklar çiçek açtı
        Bahçeli: Nihayet tomurcuklar çiçek açtı
        PKK fesih kararını açıkladı! Bundan sonra ne olacak?
        PKK fesih kararını açıkladı! Bundan sonra ne olacak?
        PKK: Fesih kararı aldık!
        PKK: Fesih kararı aldık!
        Kadınıyla erkeğiyle surlar şehrinde 'Fesih halayı'
        Kadınıyla erkeğiyle surlar şehrinde 'Fesih halayı'
        Terör örgütünün kanlı tarihi
        Terör örgütünün kanlı tarihi
        Bakırhan ve Buldan: Türkiye'ye hayırlı olsun
        Bakırhan ve Buldan: Türkiye'ye hayırlı olsun
        Türkiye, terör belasından kurtuldu! Bugüne nasıl gelindi?
        Türkiye, terör belasından kurtuldu! Bugüne nasıl gelindi?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Bugün tarihi bir gün"
        "Bugün tarihi bir gün"
        Siyasilerden ilk açıklama: Çok önemli bir eşik aşıldı
        Siyasilerden ilk açıklama: Çok önemli bir eşik aşıldı
        Bakan Fidan'dan Putin'in teklifine ilişkin açıklama
        Bakan Fidan'dan Putin'in teklifine ilişkin açıklama
        Fransa'dan 'Macron trende uyuşturucu kullandı' iddiasına yalanlama
        Fransa'dan 'Macron trende uyuşturucu kullandı' iddiasına yalanlama
        Ancelotti'den soyunma odasında açıklama: Arda Güler...
        Ancelotti'den soyunma odasında açıklama: Arda Güler...
        Fesih moral verdi, Çin rahatlattı
        Fesih moral verdi, Çin rahatlattı
        Fenerbahçe'de yaprak dökümü: Yollar ayrılıyor
        Fenerbahçe'de yaprak dökümü: Yollar ayrılıyor
        Wanda Nara'dan çiçek kıskançlığı
        Wanda Nara'dan çiçek kıskançlığı
        ABD ile Çin arasında gümrük vergisi anlaşması
        ABD ile Çin arasında gümrük vergisi anlaşması
        Trump, Körfez turuna çıkıyor
        Trump, Körfez turuna çıkıyor
        'Covid aşıları kalp krizini artırdı' iddiasına yanıt
        'Covid aşıları kalp krizini artırdı' iddiasına yanıt
        Bir ilk gerçekleşti
        Bir ilk gerçekleşti

        Benzer Haberler

        Muş'ta "Tarih, Bilim ve Kültür Sempozyumu" düzenlendi
        Muş'ta "Tarih, Bilim ve Kültür Sempozyumu" düzenlendi
        Muş'ta "özel öğrenciler" farkındalık yürüyüşü yaptı
        Muş'ta "özel öğrenciler" farkındalık yürüyüşü yaptı
        Muş Valisi Çakır, "7. Lale Festivali" kapsamında gençlerle doğa yürüyüşü ya...
        Muş Valisi Çakır, "7. Lale Festivali" kapsamında gençlerle doğa yürüyüşü ya...
        Muş'ta "7. Lale Festivali" düzenlendi
        Muş'ta "7. Lale Festivali" düzenlendi
        Muş'ta, Gazze'deki dramı anlatan "Meryem" oyunu sahnelendi
        Muş'ta, Gazze'deki dramı anlatan "Meryem" oyunu sahnelendi
        Bulanık'ta öğrencilere trafik eğitimi verildi
        Bulanık'ta öğrencilere trafik eğitimi verildi