Muş'ta öğrenciler uygulamalı aşçılık kursunda becerilerini geliştirecek

Muş İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, ortaokul öğrencilerine yönelik Nusret Sarman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen aşçılık kursunun beceri atölyesi açıldı.

Nusret Sarman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Yiyecek İçecek Hizmetleri bölümündeki öğrenciler için kurulan atölyenin açılışında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, beceri atölyelerinin öğrenciler için önemli bir fırsat sunduğunu söyledi.

Atölyelerde uygulamalı eğitim fırsatı bulan öğrencilerin ilgi duydukları meslekleri yakından tanıma imkanı bularak gelecekteki kariyer planlamalarına yön verdiğini belirten Kıvanç, "Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Eğitim Genel Müdürlüğü, mesleki eğitim alanında beceri atölyelerinin açılması kapsamında Muş'ta Nurettin Salma Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde yiyecek içecek alanında çocukların temel becerilerini, temel yeteneklerini, becerilerini geliştirmek üzere beceri atölyesini açmış bulunmaktayız." diye konuştu.

Kıvanç, bu atölyelerle çocukların yeteneklerini geliştirmeyi ve onların geleceklerine katkı sunmayı amaçladıklarını ifade etti.

Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü Öğretmeni Songül Gencer ise "Öğrencilerimize aynı zamanda servis eğitimi de sunuyoruz. Bunun dışında, ortaokul öğrencilerine yönelik bir kurs açtık. Bu kurs sayesinde hem ileride bizi tercih etmelerini sağlamak hem de meslek seçimlerinde yardımcı olmak istiyoruz. Kursa ağırlıklı olarak 7 ve 8. sınıf öğrencileri katılıyor." diye konuştu.

Öğrencilerinden Tuana Karademir de açılan kurs sayesinde yeteneklerini keşfetme fırsatı bulduklarını belirterek, "Her gün gelip farklı yemekler deniyoruz. Türkiye'nin çeşitli lezzetlerini tanıma şansı elde ediyoruz. Buraya gelip aşçılığa yeteneğimin olduğunu fark edince aşçı olmaya karar verdim." ifadelerini kullandı.