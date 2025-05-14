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        Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Karadağ'ın ailesine acı haber verildi

        Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mesut Karadağ'ın şehadet haberi, Muş'taki ailesine ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 13:20 Güncelleme: 14.05.2025 - 13:37
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        Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Karadağ'ın ailesine acı haber verildi
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        Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mesut Karadağ'ın şehadet haberi, Muş'taki ailesine ulaştı.

        Şehidin merkeze bağlı Tandoğan köyündeki baba ocağına giden yetkililer, Karadağ'ın şehadet haberini ailesine verdi.

        Muş Garnizon Komutanı Albay Ali Osman Sağlam, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Kırtay, şehidin yakınlarıyla görüşerek başsağlığı diledi, teselli etmeye çalıştı.

        Şehidin baba ocağına Türk bayrağı asıldı, aile bireyleri taziyeleri kabul etti.

        Şehidin yakını Ömer Akyol, basın mensuplarına acı bir olay yaşadıklarını söyledi.

        "Ülkemizin ve milletimizin başı sağ olsun. Şehitlerimizin ruhu şad olsun." diyen Akyol, şöyle konuştu:

        "Vatanımız, milletimiz sağ olsun. Bu uğurda nice şehitler verdik. Her zaman devletimizin yanındayız. Devletimizin verdiği bütün görevlerde bulunduk, bulunmaya devam edeceğiz. Vatan sağ olsun. Allah'a hamd ediyoruz, böyle bir mertebeye ulaşılmıştır. Şehitler her zaman Allah'ın izniyle sağdırlar ve cennetle müjdelenmiş kişilerdir. Şehidimiz 6 ay önce nişanlanmıştı. Nasip olsaydı yazın düğün düşünüyorduk ama takdiri ilahi böyleymiş. Şehitlerimiz her zaman Türk halkının yüreğinde olacak. Bütün şehitlerimize Allah rahmet eylesin."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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