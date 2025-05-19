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        Bulanık'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

        Muş'un Bulanık ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tören ve etkinliklerle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 15:47 Güncelleme: 19.05.2025 - 16:19
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        Bulanık'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı
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        Muş'un Bulanık ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tören ve etkinliklerle kutlandı.

        Kent meydanındaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Spor salonunda devam eden programda, Kaymakam Ömer Övünç Koşansu, katılımcıların bayramını kutladı.

        Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmanın ardından şiirler okundu, gösteriler sunuldu.

        Hafta dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle sona eren programa Cumhuriyet Savcısı İrfan Engin Kılıçarslan, İlçe Emniyet Müdür Vekili Mehmet Taşkın, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Kazım Tüysüz, Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, Bulanık Gençlik ve Spor Müdürü Serhat Akkaya, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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