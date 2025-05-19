Bulanık'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

Hafta dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle sona eren programa Cumhuriyet Savcısı İrfan Engin Kılıçarslan, İlçe Emniyet Müdür Vekili Mehmet Taşkın, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Kazım Tüysüz, Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, Bulanık Gençlik ve Spor Müdürü Serhat Akkaya, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Muş'un Bulanık ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tören ve etkinliklerle kutlandı.

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