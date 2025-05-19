Van ve çevre illerde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

Van, Muş, Hakkari ve Bitlis'te, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören ve etkinlikler düzenlendi.

Van'da Atatürk Şehir Stadı'nda gerçekleştirilen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Askeri bando ve Van Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Müzik Topluluğu'nun konser verdiği törende, kurumların açtığı stantlar gezildi.

Etkinliklerin yapıldığı programda, çeşitli yarışmalarda dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Gençlik Spor İl Müdürü Yalçın Özdemir, buradaki konuşmasında, kentte 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramının coşkuyla kutlandığını söyledi.

Atatürk'ün hedeflediği muasır medeniyet seviyesine ulaşma yolunda büyük bir sorumluluk taşıdıklarını belirten Özdemir, "Tarihin en önemli mücadelelerinden birini veren bir milletin evlatları olarak ülkemizin gelişimi ve kalkınması için mücadele ediyoruz. Sporun birleştirici gücü, gençliğimizin yalnızca bedensel değil aynı zamanda zihinsel ve ahlaki gelişimine de katkı sağlıyor." dedi.

Kortej yürüyüşüyle sona eren programa, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Ünsal Bulut, AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. - Muş Muş Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen programda, İl Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın mesajları okundu. Muş Valisi Avni Çakır, yaptığı konuşmada, tarih sahnesinde milletin kaderini değiştiren, bağımsızlık mücadelesinin ilk adımının atıldığı 19 Mayıs 1919'un 106. yıl dönümünü kutlamanın gururunu ve heyecanını yaşadıklarını söyledi. Bu anlamlı günün yalnızca bir kurtuluş hareketinin başlangıcı değil, aynı zamanda milletin yeniden ayağa kalktığı, istiklali uğruna seferber olduğu, gençliğe duyulan güvenin simgeleştiği kutlu bir olduğunu vurgulayan Çakır, şunları ifade etti:

"Milletimizin tarihte eşi benzeri görülmemiş kahramanlık destanları yazarak gerçekleştirdiği Milli Mücadele'nin en önemli dönüm noktası olan bu tarih, bağımsızlık ve özgürlük uğruna verilen o büyük direnişin simgesidir. Bu topraklarda yeniden filizlenen umut, 19 Mayıs'ta yeşermiş, Samsun'dan yola çıkan azim ve kararlılık tüm Anadolu'yu sarmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak başlattığı Milli Mücadele, yokluklar içinde bir milletin haysiyetle ayağa kalkışının, vatanını ve istiklalini canı pahasına koruyuşunun destanıdır." Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir de "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyonla, ülkemizin dört bir yanında hayata geçirilen gençlik ve spor yatırımlarıyla Muş ilimiz de önemli kazanımlar elde etmiştir." dedi. Program, spor gösterileri, konser ve dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle devam etti. Vali Çakır, beraberindeki heyetle Muş Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde açılan kurslarda üretilen ürünlerin sergilendiği stantları ziyaret etti.

Programa, Vali Avni Çakır'ın eşi Bahar Çakır, Muş Belediye Başkanı Sırrı Söylemez, Muş Garnizon Komutanı Albay Ali Osman Sağlam, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman, vali yardımcıları, kurum amirleri, sporcular ve öğrenciler katıldı. - Hakkari Valilik önünde Atatürk Anıtı'na Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü çelenginin sunulmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Merzan Şehir Stadı'nda devam eden programda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Bak'ın mesajı okundu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı. Şiirlerin okunduğu, çeşitli gösterilerin yapıldığı programda, yarışmalarda dereceye giren sporculara ödülleri verildi. Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik ile protokol üyeleri, sporcularla bir araya gelerek bayramlarını kutladı. Programın ardından Çelik, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Ferat Vural, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, vali yardımcıları, Gençlik ve Spor Müdürü Yıldırım, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdulhalim Ünalan, AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya'nın da aralarında bulunduğu katılımcılar, kortej yürüyüşü için stadın çıkışında bir araya geldi.

Katılımcılar, taşıdıkları 50 metrelik Türk bayrağıyla Gençlik Merkezi'nin önüne kadar yürüdü. - Bitlis Bitlis'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Festivali ve Kitap Fuarı dolayısıyla tören ve etkinlikler düzenlendi. Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, kurum amirleri, gençler, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar açılan Türk bayrakları eşliğinde İl Müftülüğü önünden Mevlana Parkı'na kadar yürüdü. Burada Gençlik Festivali ve Kitap Fuarı'nın açılışının yapılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Törende konuşan Vali Karakaya, katılımcıların 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı. Bitlis'te gençlerin hayallerine dokunacak, onların ufkunu genişletecek bir organizasyonda buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Karakaya, "Festivalimizde, AFAD, emniyet, jandarma gibi kurumlarımızın eğitim tırları, DENEYAP atölyeleri, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün interaktif etkinlikleri, üniversitemizin ve okullarımızın bilimsel çalışmaları ve daha birçok kamu kurumumuzun teknolojik hizmetleri sizlerle buluşacak. 60'tan fazla uygulamalı atölye, 6 etkinlik tırı ve onlarca etkinlik aracı ile ilimizde bir ilki sizler için gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.