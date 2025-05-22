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        Bulanık'ta "Öğretmenlik Mesleği ve Güncel Sorunlar" söyleşisi düzenlendi

        Muş Alparslan Üniversitesi Bulanık Meslek Yüksekokulu'nda "Öğretmenlik Mesleği ve Güncel Sorunlar" söyleşisi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 16:06 Güncelleme: 22.05.2025 - 16:06
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        Bulanık'ta "Öğretmenlik Mesleği ve Güncel Sorunlar" söyleşisi düzenlendi
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        Muş Alparslan Üniversitesi Bulanık Meslek Yüksekokulu'nda "Öğretmenlik Mesleği ve Güncel Sorunlar" söyleşisi yapıldı.

        Bulanık Meslek Yüksekokulu Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümünde görevli Öğretim. Görevlisi Burcu Kınık Candemir'in koordinatörlüğündeki söyleşide Muş Alparslan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bünyamin Sarıkaya, Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü öğrencileri ile bir araya geldi.

        Öğretmenlik mesleğine ilişkin bireyde olması gereken özelliklere değinen Sarıkaya, mesleki süreçte var olan güncel problemlerle ilgili bilgilendirmelere değindi.

        Söyleşide öğretmenlik mesleğinde yaşanan küresel ve yerel sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerini ele alan Sarıkaya, öğretmenlik mesleğinin fedakarlık gerektirdiğini belirtti.

        Söyleşi, soruların cevaplanmasıyla sona erdi.

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