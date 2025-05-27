Muşspor'un Nesine 2. Lig'e yükselmesi coşkuyla kutlandı

Muşspor'un Nesine 2. Lig'e yükselmesi kentte coşkuyla kutlandı.

Nesine 3. Lig play-off final maçında 24 Mayıs'ta Balıkesirspor'u 2-0 mağlup eden Muşspor, 31 yıl sonra yeniden 2. Lig'de mücadele etmeye hak kazandı.

Muş Şehir Stadyumu'nda "şampiyonluk kutlaması programı" düzenlendi.

Yüzlerce taraftarın katıldığı programda, sahneye çıkan oyuncular ve teknik heyet alkışlarla karşılandı.

Daha sonra kaptan ve oyuncular, şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Muş Vali Vekili Cihat Abukan, yaptığı konuşmada, sporun kentteki birleştirici gücüne vurgu yaptı.

Takımın başarısından dolayı mutlu olduklarını belirten Abukan, "Burada büyük bir gururu ve onuru yaşamanın sevinci içerisindeyiz. İnşallah seneye bu zamanlarda 1. Lig'e çıkmanın sevincini yaşayacağız. Muşspor'umuzun yolu açık, geleceği parlak olsun." dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir de Muşspor'un yalnızca sahada değil, halkın gönlünde de şampiyon olduğunu ifade ederek, "Muşspor'un büyük başarısı, şehirde görülmemiş bir heyecan oluşturdu. Sokaklar, caddeler doldu taştı. Takımımız daha şehir merkezine varmadan binlerce vatandaşımız tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. Şehrimiz adeta bir bayram havasına büründü. Bu kenetlenme, bu birliktelik, birçok şehre örnek olacak kadar kıymetli." diye konuştu.