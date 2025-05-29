Muş'ta "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinliği yapıldı

Muş'ta "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında kursiyerlerin yıl boyunca yaptığı el emeği göz nuru ürünler sergilendi.

Kent Meydanı'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, halk oyunları gösterisi yapıldı.

Halk Eğitimi Merkezi'nde açılan kurslarda eğitim alan kursiyerlerin yıl boyunca yaptığı el emeği göz nuru ürünler açılan sergide beğeniye sunuldu.

Türk Mutfağı Haftası kapsamında hazırlanan yöresel yemeklerin de tanıtıldığı programda katılımcılar, stantları gezdi, ürünler hakkında bilgi aldı.

Vali Avni Çakır, yaptığı konuşmada, Muş'ta yaklaşık 750 kursta 12 binden fazla kursiyere imkan sunduklarını söyledi.

Halk Eğitimi Merkezini ikinci okul olarak değerlendirdiklerini belirten Çakır, şunları kaydetti:

"7'den 77'ye her kesime hitap eden resim, müzik, çini sanatı, halk oyunları, spor, el işi gibi her türlü konularda kurslarımız mevcut. Burada vatandaşlarımıza sosyalleşme imkanı, boş vakitlerini iyi şekilde değerlendirme fırsatı, bir taraftan da meslek edinme imkanı sunuyoruz. Bu anlamda yeteneği olmayan bir vatandaşımız, açmış olduğumuz kurslar sayesinde hem ihtiyaçlarını karşılayacak hem de ailesinin bütçesine katkı sunabilecek. Burada üretilen ürünlerin tamamına yakınının bir alıcısı var. Üretilen ürünlerin pazarlanması, tanıtılması noktasında da eğitim veriyoruz."

İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç ise "Hızla gelişen, değişen ve dönüşen çağımızda zaman ve mekandan bağımsız şekilde vatandaşlarımızı yetiştirmek için büyük gayret göstermekteyiz. İlimizde vatandaşlarımızın ve kurumlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda hem istihdama hem sosyalleşmeye yönelik kurslarımızı açtık." dedi.

Programa, Vali Yardımcıları Mustafa Batuhan Alpboğa ve Cihat Abukan, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Şengül, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Tahsin Oran, Vali Çakır'ın eşi Bahar Çakır ve vatandaşlar katıldı.