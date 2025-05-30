Muş'ta üniversite öğrencileri uygulamalı arıcılık eğitimi aldı

Muş Alparslan Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Hayvansal Üretim ve Teknolojileri Bölümü öğrencilerine uygulamalı arıcılık eğitimi verildi.

Öğrenciler, kampüs alanında birçok bitkinin deneme ekimini yapmanın yanı sıra hayvancılığın geliştirilmesi noktasında da eğitim alıyor.

Hayvansal Üretim ve Teknolojileri Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Güneşdoğdu, 5 yıldır üniversite bünyesinde arıcılık faaliyeti yürüttüklerini söyledi.

Akademik çalışmalar için arıcılık faaliyetlerinin önemli olduğunu belirten Güneşdoğdu, şunları kaydetti:

"Bilimsel ve tez çalışmalarının yanı sıra öğrencilere teknik açıdan arıcılığı anlatıyoruz. Üniversite içerisinde 200'e yakın arı kolonisi bulunuyor. Öğrencilere derslerde işin teorik kısmını anlatıyoruz. Daha sonra arı kovanlarımızın bulunduğu alanda haftada bir gün uygulamalı eğitim veriyoruz. Okullarını bitiren öğrenciler, aracılıkla ilgili bilgi sahibi olacaklar. Yaptığımız faaliyetlerle arıcılığı sevdiriyoruz."