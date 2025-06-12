Malazgirt'te öğrencilerin hazırladığı projeler sergilendi

Programa, Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram'ın eşi Nebahat Elif Bayram, kurum amirleri, okul idarecileri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Konuşmaların ardından açılışı yapılan sergiye katılanlar, robotik, el sanatları ve görsel tasarım çalışmalarını inceledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tek ise "Bu başarılar, ilçemizdeki eğitimin geldiği noktayı gösteriyor. Öğrencilerimizin azmi, öğretmenlerimizin özverisiyle birleşince ortaya çok kıymetli işler çıkıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Projeler hakkında öğrenci ve öğretmenlerinden bilgi alan Bayram, öğrencilerin üretkenliğini takdir ettiğini belirtti.

Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram ve beraberindeki heyet, merkezin bahçesinde açılışı yapılan sergiyi gezdi.

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