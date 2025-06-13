Muş'ta kurulan Hayvan Barınağı ve Doğal Yaşam Alanı sahipsiz köpeklere yuva oldu

İBRAHİM YALDIZ - Muş Valiliği öncülüğünde İl Özel İdaresi tarafından 50 dönüm alana kurulan Hayvan Barınağı ve Doğal Yaşam Alanı, kentteki sahipsiz köpeklerin yeni yuvası oldu.

Kentte sahipsiz köpekleri koruma altında tutmak ve sokaklarda oluşturdukları tehlikeyi bertaraf etmek amacıyla 10 Nisan'da il merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Muratgören köyünde yapımına başlanan "Hayvan Barınağı ve Doğal Yaşam Alanı" tamamlandı.

Ameliyathane, mama üretim tesisi, köpeklerin yaş ve türlerine göre barındırıldıkları 11 bölüm, gözlem odası, idari bölüm ve veteriner odasının bulunduğu barınakta hayvan kabulüne başlandı.

Valiliğin öncülüğünde yürütülen çalışma kapsamında oluşturulan ekipler, sokaklardan topladıkları sahipsiz köpekleri araçlarla Hayvan Barınağı ve Doğal Yaşam Alanı'na götürüyor.

Köpek kulübeleri, yemlik ve sulukların bulunduğu barınakta, aralarında veteriner hekimlerin de yer aldığı 12 personel, köpeklerin bakımını ve kontrollerini yapıyor.

- "Şu ana kadar yaklaşık 4 bin hayvanı kimliklendirdik"

Muş Valisi Avni Çakır, AA muhabirine, 50 dönümlük arazide Hayvan Barınağı ve Doğal Yaşam Alanı kurduklarını söyledi.

Burada veteriner hizmetlerinden ameliyathanesine, güvenliğinden besleme bölümlerine kadar ihtiyaç olan tüm birimlerin faaliyete geçtiğini anlatan Çakır, "İlimiz genelinde yaklaşık 10 bin sokak hayvanı mevcut. Bunun yaklaşık 7 bini aslında sahipli. Bir taraftan da bu hayvanların kimliklendirme çalışmalarını sürdürüyoruz ki yarın öbür gün bu konuda kimsenin en ufak bir mağduriyeti söz konusu olmasın. Bu anlamda ücretsiz olarak bu hayvanların kimliklendirmesini yapıyoruz. Şu ana kadar yaklaşık 4 bin hayvanı kimliklendirdik. Bu çalışmamız bittiğinde yaklaşık 7 bin hayvana kimlik verip bunların bir şekilde sahipli olduğunu belgelemiş olacağız."

İl merkezi, ilçe ve beldelerde yaklaşık 3 bin sahipsiz hayvan olduğunu düşündüklerini belirten Çakır, şöyle konuştu:

"Hayvanlarımızı peyderpey sokaklardan alarak kurduğumuz Hayvan Barınağı ve Doğal Yaşam Alanı'na getireceğiz. Ekiplerimiz düzenli şekilde sahayı tarayacaklar. Vatandaşımızın şikayeti üzerine hayvanları sokaklardan alacağız. Önce kısırlaştırma işlemlerini, daha sonra bunların her türlü veteriner kontrollerini yapacağız. Tedaviye ihtiyaç duyan hayvanların tedavilerini yaptıktan sonra doğal yaşam alanımıza alacağız. Bu anlamda gerekli hazırlıklarımızı tamamladık. Hizmet alım yoluyla istihdam ettiğimiz personelimiz gece gündüz burada görevli olacak."