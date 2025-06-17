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        Muş'ta baraj gölünde kano etkinliği

        Muş'ta sporun yaygınlaştırılması ve sağlıklı yaşam bilincinin artırılması amacıyla Alparslan 2- Barajı'nda kano etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 15:39 Güncelleme: 17.06.2025 - 15:39
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        Muş'ta baraj gölünde kano etkinliği
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        Muş'ta sporun yaygınlaştırılması ve sağlıklı yaşam bilincinin artırılması amacıyla Alparslan 2- Barajı'nda kano etkinliği düzenlendi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu'nca yapılan etkinliğe katılanlar, su sporları heyecanı yaşadı.

        Güvenlik önlemlerinin ardından baraj gölünde bot ve kano süren sporseverler, sağlıklı yaşama dikkat çekti.

        Etkinliğe katılan Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Taşdemir, basın mensuplarına, Alparslan 2-Barajı'nın su sporları için elverişli olduğunu söyledi.

        Su sporları kapsamında gençler ve antrenörlerle etkinlik yaptıklarını belirten Taşdemir, şunları kaydetti:

        "Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu ile ilimizde gençlerimizin diğer branşlarda olduğu gibi bu branşı da daha fazla yapmalarını istiyoruz. Havanın ısınmasıyla doğa yürüyüşleri yapıyoruz. Bundan sonra gençlerimizi daha fazla buralara getireceğiz. İki hafta süreyle burada kano ve rafting yapacağız. Muş'ta birçok baraj ve ırmak kano ve rafting için müsait. Rafting ve kano yapmak isteyenleri buraya bekliyoruz."

        Su sporları için etkinlik takvimi belirleyeceklerini anlatan Taşdemir, "Önümüzdeki günlerde su sporlarıyla ilgili birçok başarıya imza atacağımıza inanıyoruz. Bu branş için çalışmalarımızı tamamladık. Hem bölgesel hem de ulusal birçok turnuva ve yarışmaya ev sahipliği yapmak istiyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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