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        Muş'ta kurum personelleri bağımlılıkla mücadele çalışmaları hakkında bilgilendirildi

        Muş Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) görevlileri, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde çalışan 90 personeli bağımlılıkla mücadele konusunda verilen hizmetler hakkında bilgilendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 12:01 Güncelleme: 19.06.2025 - 12:02
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        Muş'ta kurum personelleri bağımlılıkla mücadele çalışmaları hakkında bilgilendirildi
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        Muş Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) görevlileri, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde çalışan 90 personeli bağımlılıkla mücadele konusunda verilen hizmetler hakkında bilgilendirdi.

        Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde düzenlenen programda konuşan sosyal hizmet uzmanı Esra Koçbay, YEDAM'ın alkol, madde, tütün, kumar ve teknoloji bağımlılarına yönelik ücretsiz ve gizliliğe dayalı profesyonel destek sunduğunu belirtti.

        Koçbay, bağımlı bireylerin ilk olarak 115 numaralı danışma hattını arayarak randevu oluşturmaları gerektiğini ifade ederek, "Tedavi sürecinin ilk adımı danışanların bu hattı aramalarıyla başlıyor. Tüm hizmetlerimiz ücretsiz ve gizlilik esasına dayalı şekilde yürütülüyor. Danışan yönlendirmeleri ise bu noktada büyük önem taşıyor." dedi.

        Sunumun ardından personelin sorularını yanıtlayan Koçbay, katılımcıları YEDAM'a davet etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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