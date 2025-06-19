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        Korkut'ta "Hoşgeldin Bebek" projesi hayata geçirildi

        Muş'un Korkut Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından "Hoşgeldin Bebek Projesi" hayata geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 12:25 Güncelleme: 19.06.2025 - 12:25
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        Korkut'ta "Hoşgeldin Bebek" projesi hayata geçirildi
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        Muş'un Korkut Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından "Hoşgeldin Bebek Projesi" hayata geçirildi.

        2025'in "Aile Yılı" ilan edilmesi kapsamında başlatılan projede yeni doğum yapan 20 aileye ulaşıldı.

        Vakıf görevlileri, annelere, içinde bebek bezi, şampuan, sabun, ateş ölçer, zıbın takımı, battaniye, ıslak mendil ve anne elbisesinin olduğu hediye paketi teslim etti.

        Kaymakam Orhan Ayaz, yaptığı açıklamada, yeni doğan bebeklerin sağlıklı ve mutlu bir ortamda büyümesine katkı sağlamak istediklerini söyledi.

        Proje kapsamında 20 aileye ulaştıklarını belirten Ayaz, şunları kaydetti:

        "Aile kurumunu güçlendirmek ve desteklemek için projelerimizi sürdürüyoruz. Hoşgeldin Bebek Projesi ile ilçemizde dünyaya gözlerini açan her yavrumuza sıcak bir karşılama yapmak istiyoruz. Amacımız yıl boyunca 100 aileye ulaşarak, onların ilk heyecanını paylaşmak ve ihtiyaçlarını karşılamak. Projemiz, ailelerimizden ve halkımızdan büyük ilgi görüyor."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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